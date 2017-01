Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Vom 5. bis 8. Oktober 2017 schaffen die historischen Hallen der Messe Berlin und der Sommergarten unterm Funkturm erneut viel Raum für eine ganze Welt im Stil der guten Zeiten: die Oldtimer-Messe Motorworld Classics Berlin. In Deutschlands internationalster Metropole mit großer Automobilgeschichte ist sie ein Erlebnis für Fahrzeugliebhaber und -sammler, Auto-Clubs und Szenefans, die stilvolles Ambiente mit viel Lifestyle lieben.



Nach einem starken Besucherplus im letzten Jahr wächst die Motorworld Classics Berlin 2017 weiter, mit noch mehr Raum für hochkarätige Aussteller und einer Portion Lifestyle. Der Ausstel-lungsbereich bietet Oldtimer, Youngtimer, klassische Motorräder, Premium-Sportwagen, Nutzfahrzeuge, Restauration, Ersatzteile, Zubehör, Oldtimer-Clubs, Oldtimer-Versicherungen, Accessoires, Bekleidung, Dienstleister, Agenturen, Modellautos, Retro-Spielzeug, Museen, Oldtimer-Zentren, Fahrzeugbörse, Teilemarkt, Auktion, Bücher, Künstler und vieles mehr. www.motorworld-classics.de



OTS: Messe Berlin GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6600 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6600.rss2



Pressekontakt: MoWo Messe- und Veranstaltungs GmbH & Co. KG Arantxa Dörrié: Mobil +49 (0)170 899 41 29, E-Mail: presse@motorworld-classics.de



Messe Berlin GmbH Wolfgang Rogall, stellv. Pressesprecher und PR-Manager Tel.: +49 (30) 3038 2218, rogall@messe-berlin.de