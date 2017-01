Berlin - "Eine regionale, umweltverträgliche und soziale Land- und Ernährungswirtschaft muss her!", fordert Dr. Johanna Scheringer-Wright, Mitglied des Parteivorstandes der Partei DIE LINKE und Mitglied des Thüringer Landtages. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: Die Entwicklung der Land- und Ernährungswirtschaft in Deutschland und der Europäischen Union geht weiter in die falsche Richtung.

Den vollständigen Artikel lesen ...