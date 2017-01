FMW-Redaktion

Was passiert, wenn die USA ernst machen und nicht nur gegen chinesische Waren Einfuhrzölle erheben? Heute sagte Trump bereits, dass es eine große Importsteuer geben werde: "we are going to impose a major border tax". Dazu Steuersenkungen für die Mittelklasse (wirklich??) und für Unternehmen, und 75% der Regularien sollen abgeschafft werden (warum nicht gleich 100%?): "What we're doing is we are going to be cutting taxes massively for both the middle class and for companies, and that's massively. A bigger thing, and that surprised me, is the fact that we're going to be cutting regulation massively. We think we can cut regulations by 75 percent, maybe more, but by 75 percent."

Dazu sollen die bestehenden Handelsabkommen neu verhandelt werden etc. ect. Mit anderen Worten: dass die USA ernst machen und Importzölle nicht nur gegen chinesische Waren erheben, ist also sehr wahrscheinlich - wird aber von den Märkten nach wir vor wie ein schwarzer Schwan-Ereignis gewertet, das irgendwie unwahrscheinlich ist, offenkundig weil man Trump nicht beim Wort nimmt!

Und vor allem China wird mit Gegenmaßnahmen antworten, das scheint klar. Peking hatte bereits 2012 gegen Japan Strafmaßnahmen erlassen, und es spricht alles dafür, dass die Chinesen auf ein solches Szenario vorbereitet sein werden. Und die offensichtlichsten Opfer sind die amerikanische Autoindustrie mit General Motors ...

Den vollständigen Artikel lesen ...