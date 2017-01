Linz - Kanada könnte als erster die Auswirkungen der neuen Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump zu spüren bekommen, so die Analysten der Oberbank.Er habe nämlich eine Neuverhandlung des NAFTA-Handelsabkommens mit Kanada und Mexiko angekündigt. Der Kanadische Dollar (CAD) habe aber schon zuvor Mitte letzter Woche nach Äußerungen von Bank of Canada-Gouverneur Stephen Poloz gegenüber dem USD und dem Euro nachgegeben. Poloz habe aufgrund der US-Unsicherheit dezidiert auf die Möglichkeit einer Zinssenkung (Leitzinsen aktuell: 0,50%) hingewiesen. EUR/CAD habe in der Folge von 1,3950 auf 1,4270 zugelegt. (23.01.2017/fc/a/m)

Den vollständigen Artikel lesen ...