Linz - Die Angelobung des neuen US-Präsidenten Donald Trump am Freitag hat keine neuen Erkenntnisse gebracht, so die Analysten der Oberbank. Präsident Trump habe in seiner Antrittsrede keine detaillierteren Hinweise über seine zukünftige Wirtschaftspolitik gegeben. Viele Finanzexperten würden auf Ankündigungen warten, die die Wirtschaft ankurbeln könnten und auf Steuerkürzungen. Mit seinem Slogan "America first" scheine vorerst der Weg in eine protektionistischere US-Wirtschaftspolitik eingeläutet zu sein. Der US-Dollar habe danach gegenüber viele Währungen nachgegeben.

