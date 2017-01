Frankfurt - Die Ölpreise starten mit leichten Abschlägen in die neue Handelswoche, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Brent handele bei gut 55 USD je Barrel, WTI nach dem Kontraktwechsel bei knapp 53 USD je Barrel. Zwar sollten von den beabsichtigten Produktionskürzungen von OPEC und einigen Nicht-OPEC-Ländern bereits 1,5 Mio. Barrel pro Tag umgesetzt worden sein. Zu diesem Ergebnis seien Vertreter der an den Kürzungen beteiligten Länder bei einem Treffen am Wochenende in Wien gekommen. Dies sei aber weitgehend eingepreist. So seien die spekulativen Netto-Long-Positionen von WTI in der Woche zum 17. Januar laut CFTC um 65 Tsd. Kontrakte auf ein Rekordniveau von 343,4 Tsd. Kontrakte gestiegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...