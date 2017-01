Frankfurt - Ähnlich wie in Europa enttäuschten auch in Nordamerika die Daten zur Kakaoverarbeitung im 4. Quartal 2016, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Die National Confectioners Association habe mit 117,6 Tsd. Tonnen ein Minus von 1,1% gegenüber Vorjahr vermeldet. Dies könnte allerdings auch damit zu tun haben, dass die Lagerbestände der Verarbeiter weitgehend aufgebraucht seien. Dagegen sei aus Asien ein starker Anstieg der Verarbeitung gemeldet worden. Laut Cocoa Association of Asia, die Unternehmen in Malaysia, Singapur und Indonesien umfasse, seien hier im vierten Quartal 2016 fast 17% mehr Bohnen verarbeitet worden als im Vorjahr. Über das Gesamtjahr 2016 habe der Zuwachs stolze 9% betragen. Dies sei Ausdruck einer um 7% gestiegenen Kakaoproduktion in Indonesien und des starken Wachstums des Konsums kakaohaltiger Produkte in der Region. 2016 seien in Asien mit 652 Tsd. Tonnen zwar mehr Kakaobohnen vermahlen worden als in Nordamerika mit 485 Tsd. Tonnen, aber deutlich weniger als in Europa mit 1,34 Mio. Tonnen.

