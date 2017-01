Die Nordic American Tankers Limited (ISIN: BMG657731060, NYSE: NAT) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 20 US-Cents je Aktie an seine Investoren aus und kürzt damit die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Vorquartal um 23 Prozent oder 6 US-Cent. Die Zahlung erfolgt am 24. Februar 2017 (Record ...

