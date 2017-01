Großbritanniens Premierministerin Theresa May will die britische Wirtschaft fördern. Mit Maßnahmen, die der früheren Laissez-Faire-Politik ihrer Vorgänger widersprechen. So verfolgt sie eine "moderne Industriestrategie".

Briten sind für ihre Zurückhaltung berühmt - doch bei Theresa Mays Politik ist davon wenig zu spüren. Am Montag stellt die britische Regierungschefin geplante Maßnahmen zur Stärkung der heimischen Industrie nach dem Ausscheiden aus der Europäischen Union (EU) vor. Sie machte dabei klar: In Zukunft wird die Regierung stärker in die Wirtschaft eingreifen.

Ein derartiges Vorgehen bedeutet eine Abkehr von der Politik ihrer Vorgänger. Aber die Vorteile, die aus der künftigen Industriepolitik entstünden, würden die Nachteile eines Austritts sogar übersteigen, prophezeite May; sie seien "ein wichtiger Schritt in Richtung eines Landes, in dem Wohlstand allen zu Gute kommt". Die britische Wirtschaft sei stark, "aber auch wenn es vielen Menschen, Orten und Unternehmen gut geht, sind die Chancen und das Wachstum in unserem Land ungleich verteilt". Eine "moderne Industriestrategie" soll daher die stark vom Dienstleistungssektor abhängige Wirtschaft Großbritanniens auf eine breitere Grundlage stellen.

May hat bereits in der Vergangenheit durchblicken lassen, dass gerade die für das Land so wichtige Finanzbranche in London für sie nicht allein im Fokus steht und mehrfach deutlich gemacht, dass sie entschlossen handeln will, um zu verhindern, dass das Land nach einem Ausstieg aus der europäischen Gemeinschaft und dem damit vermutlich verbundenen Verlust der Handelsabkommen ...

