Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hörsching (pta025/23.01.2017/17:15) - POLYTEC GROUP erzielt das beste

Betriebsergebnis in ihrer 30-jährigen Geschichte und steigert 2016 das EBIT um

rund 40% auf 52 Mio. EUR - Vorabmeldung



Die POLYTEC HOLDING AG hat im Geschäftsjahr 2016 nach noch ungeprüften,

vorläufigen IFRS-Zahlen den Umsatz um rund 4% auf 650 Mio. EUR erhöht. Das

vorläufige EBITDA beläuft sich auf rund 80 Mio. EUR. Dies entspricht einer

Steigerung gegenüber dem Vorjahr um ca. 20 Mio. EUR sowie einer EBITDA-Marge von

rund 12%. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) konnte gemäß der

vorläufigen Zahlen um rund 40% auf 52 Mio. EUR gesteigert werden. Dies

entspricht einer EBIT-Marge von rund 8%.



Die Nettofinanzverbindlichkeiten konnten im Geschäftsjahr 2016 durch die

deutlich verbesserte Ertragssituation von 99 Mio. EUR per 31. Dezember 2015 auf

rund 70 Mio. EUR per 31. Dezember 2016 gesenkt werden. Das vorläufige

Eigenkapital konnte im gleichen Zeitraum um rund 20 Mio. EUR auf rund 190 Mio.

EUR erhöht werden. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote per 31. Dezember 2016

von rund 38%.



Der Jahresfinanzbericht und der Geschäftsbericht der POLYTEC HOLDING AG werden

am 6. April 2017 veröffentlicht.



Aussender: POLYTEC HOLDING AG

Adresse: Polytec-Straße 1, 4063 Hörsching

Land: Österreich

Ansprechpartner: Mag. Paul Rettenbacher

Tel.: +43 7221 701 292

E-Mail: paul.rettenbacher@polytec-group.com

Website: www.polytec-group.com



ISIN(s): AT0000A00XX9 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1485188100557



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 23, 2017 11:15 ET (16:15 GMT)