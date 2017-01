ZÜRICH (Dow Jones)--Wie an den meisten anderen europäischen Börsenplätzen auch, hat sich am Montag am Züricher Aktienmarkt Zurückhaltung breitgemacht, nachdem in den USA Donald Trump das Ruder übernommen hat. In seiner Antrittsrede am Freitag habe Trump neben seinem "America first" wenig Konkretes zu Wirtschaftspolitik und Steuern von sich gegeben, das habe für Enttäuschung und Verunsicherung gesorgt, sagten Marktteilnehmer. Der SMI verlor 0,6 Prozent auf 8.229 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und sieben -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 45,05 (Freitag: 71,57) Millionen Aktien.

Die lange Verliererliste wurde angeführt von den Banken, die zwischen 1,3 (UBS) und 2,8 (Julius Bär) Prozent verloren. Dafür sorgten unter anderem wieder sinkende Zinsen an den Anleihemärkten, denn Anleihen erhielten in dem von Unsicherheit geprägten Umfeld Zulauf. Banken profitieren tendenziell von höheren Zinsen, weil dadurch das Kreditgeschäft lukrativer wird.

Klarer Tagesgewinner waren Actelion, die um 3,4 Prozent zulegten und das, obwohl ein Medikament des Unternehmens einen primären Endpunkt nicht erreichte. Laut den Analysten von Jefferies ist für den Aktienkurs von Actelion derzeit aber wichtiger, dass die Übernahme des Unternehmens durch Johnson & Johnson dadurch nicht gefährdet werde. Zudem seien bei der nun gescheiterten Indikation des Wirkstoffs Macitentan keine allzu hohen Umsätze zu erwarten gewesen.

January 23, 2017

