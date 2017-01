Pfäffikon (awp) - Der vom italienischen Modekonzern OVS übernommene Kleiderhändler Charles Vögele stösst einen weiteren Teil seiner Filialen ab. Der Grossteil des Filialnetzes in Deutschland werde an die deutschen Handelsunternehmen Tedi, Woolworth und Kik verkauft, teilt Charles Vögele am Montag mit. Eine entsprechende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...