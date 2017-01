NEW YORK (Dow Jones)--An den Finanzmärkten in den USA macht sich nach dem Amtsantritt des neuen Präsidenten Donald Trump Enttäuschung und Verunsicherung breit. Trumps Antrittsrede am Freitag war von protektionistischer Rhetorik geprägt, ließ aber sonst Details zu den im Wahlkampf versprochenen Konjunkturmaßnahmen und Steuersenkungen vermissen. Derweil hat Trump in einer Art erster Amtshandlung wie angekündigt den Ausstieg aus dem Transpazifischen Freihandelsabkommen TPP besiegelt. Er hatte TTP als "Arbeitsplatzvernichter" bezeichnet und als "potenzielle Katastrophe für unser Land" bezeichnet.

In diesem Umfeld halten sich die Anleger mit Aktienkäufen merklich zurück und favorisieren sogenannte sichere Häfen wie Anleihen und Gold. Sollte Trump nicht bald konkreter werden mit seinen Plänen, dürfte die Rally am Aktienmarkt seit seinem Wahlsieg in sich zusammenfallen, fürchten einige Akteure. Am Montag übte sich Trump erneut eher in Allgemeinplätzen und kündigte an, die Steuern "massiv" zu senken und die Regulierung abzubauen. Außerdem kündigte er eine Grenzsteuerabgabe für Unternehmen an, die das Land verlassen wollen.

Für Zurückhaltung sorgt aber auch, dass die US-Quartalsberichtssaison in der laufenden Woche Fahrt aufnimmt. Dabei werde das Augenmerk diesmal nicht nur den Umsätzen und Gewinnen der Unternehmen gelten, sondern vor allem deren Erwartungen an das eigene Geschäft unter der neuen Präsidentschaft, sagt Marktstratege Andrew Adams von Raymond James. Dessen ungeachtet haben lauf Fundstrat 74 Prozent der Unternehmen, die bereits berichtet haben, besser abgeschnitten als gedacht. Am Aktienmarkt steht die Aktie von Qualcomm stark unter Druck, nachdem Apple eine Milliardenklage gegen den Chiphersteller eingereicht hat.

Der Dow-Jones-Index gibt zur Mittagszeit in New York um 0,4 Prozent nach auf 19.746 Punkte. Der S&P-500 sinkt um 0,6 Prozent, die Nasdaq-Indizes büßen 0,4 Prozent ein. Am US-Anleihemarkt steigen die Kurse, die Renditen sinken also. Die Zehnjahresrendite fällt von 2,47 am Freitag kräftig auf 2,39 Prozent. In Erwartung steigender Zinsen waren die Kurse am Anleihemarkt nach dem Wahlsieg Trumps kräftig gefallen. Nun kommt es auch hier zu einer Gegenbewegung, weil die Zweifel zunehmen, ob Trump seinen Worten taten folgen lässt.

Das vielen als sicherer Hafen geltende Gold legt 0,7 Prozent zu auf 1.215 Dollar und befindet sich damit auf dem höchsten Niveau seit November.

Dollar auf breiter Front unter Druck

Die Verunsicherung über den Kurs von Donald Trump macht auch vor dem Devisenmarkt nicht Halt. Der Dollar gibt auf breiter Front nach, sogar zum mexikanischen Peso. Der Euro überwand schon am Freitag knapp die Marke von 1,07 Dollar und kostet aktuell 1,0740. Zur japanischen Währung sinkt der Greenback von über 115 auf und 112,82 Yen. In den Wochen nach Trumps Wahlsieg hatte der Dollar noch stark zugelegt mit der Spekulation, dass Konjunkturprogramme und steigende Staatsausgaben das Zinsniveau nach oben treiben dürften.

Am Ölmarkt erholen sich die Preise von den Tagestiefs etwas - auch mit Hilfe des schwächeren Dollar -, liegen aber unter den Ständen vom Freitag. Das Barrel Leichtöl der US-Sorte WTI ermäßigt sich um 0,8 Prozent auf 52,78 Dollar. Zwar wächst unter den Akteuren am Ölmarkt die Zuversicht, dass die Opec ihre im November beschlossenen Fördermengenkürzungen in die Tat umsetzt, gleichzeitig mehren sich aber Hinweise, dass in den USA wieder mehr Öl gefördert wird. Für viele US-Produzenten von Schieferöl lohnt sich die Förderung wieder, nachdem sich der Ölpreis von seinen Tiefs erholt hat und sich nunmehr relativ stabil in einer Spanne zwischen 50 und 60 Dollar bewegt.

Qualcomm-Aktie stürzt ab

Die Qualcomm-Aktie bekommt den Ärger des Technologieriesen Apple zu spüren und stürzt um weitere 12,2 Prozent ab, nachdem die Aktie schon im späten Handel am Freitag ins Trudeln kam. Der iPhone-Hersteller hat wegen der Lizenzpraktiken von Qualcomm Klage eingereicht. Dabei geht es um eine Summe von 1 Milliarde US-Dollar. Qualcomm missbrauche seine Stellung bei der Produktion wichtiger Chips dazu, um "drückende, ungerechtfertigte und kostenintensive" Bedingungen für Patente zu erreichen, wirft Apple Qualcomm vor. Qualcomm hält dem entgegen, dass die Klage jeder Grundlage entbehre. Die Apple-Aktie gibt um 0,2 Prozent nach.

Halliburton ist im vierten Quartal tiefer in die Verlustzone gerutscht als erwartet. Zwar ist der Ausrüster der Ölindustrie zuversichtlich, dass das Geschäft in diesem Jahr wieder anzieht, gleichwohl gibt die Aktie um 3,5 Prozent nach.

McDonald's hat im vierten Quartal auf vergleichbarer Basis zwar mehr umgesetzt als erwartet und schnitt auch beim Ergebnis besser ab als von Analysten geschätzt, für Enttäuschung sorgt aber, dass das Geschäft auf dem Heimatmarkt USA rückläufig war. Die Aktie gibt um 1,4 Prozent nach. Nach der Schlussglocke wird Yahoo über den Verlauf des vierten Quartals informieren. Im Vorfeld bewegt sich der Kurs kaum.

AMC Entertainment zeigen sich 1,5 Prozent schwächer nach der Nachricht, für 929 Millionen Dollar den Wettbewerber Nordic Cinema aus Schweden zu kaufen. Verkauft werden die Aktien der Krankenversicherer Aetna und Humana, sie verlieren 3,0 bzw 1,2 Prozent an Wert. Für Verstimmung sorgt hier, dass die US-Wetbewerbsbehörden den Zusammenschluss beider Unternehmen blockieren.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.746,20 -0,41 -81,05 -0,08 S&P-500 2.258,64 -0,56 -12,67 0,88 Nasdaq-Comp. 5.528,50 -0,48 -26,83 2,70 Nasdaq-100 5.042,39 -0,41 -20,81 3,68 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag 2 Jahre 1,16 -3,3 1,19 5 Jahre 1,86 -7,7 1,93 7 Jahre 2,18 -8,4 2,27 10 Jahre 2,39 -8,0 2,47 30 Jahre 2,98 -7,6 3,05 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:12 Uhr Fr, 17.23 Uhr % YTD EUR/USD 1,0737 -0,12% 1,0750 1,0669 +2,1% EUR/JPY 121,2380 -0,41% 121,7344 122,88 -2,3% EUR/CHF 1,0728 +0,02% 1,0726 1,0735 +0,2% EUR/GBP 0,8604 -0,48% 0,8626 1,1553 +0,9% USD/JPY 112,92 -0,29% 113,25 115,18 -3,4% GBP/USD 1,2478 +0,09% 1,2468 1,2326 +1,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,72 53,22 -0,9% -0,50 -3,6% Brent/ICE 55,19 55,49 -0,5% -0,30 -2,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.217,34 1.210,38 +0,6% +6,96 +5,7% Silber (Spot) 17,18 17,09 +0,5% +0,09 +7,9% Platin (Spot) 978,25 978,95 -0,1% -0,70 +8,3% Kupfer-Future 2,64 2,63 +0,4% +0,01 +5,2% ===

