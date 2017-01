Gestoppte bzw. gedrehte Serien: ATX -0,45% auf 2672,88, davor 3 Tage im Plus (1,1% Zuwachs von 2655,6 auf 2684,83), voestalpine -0,4% auf 38,935, davor 3 Tage im Plus (3,41% Zuwachs von 37,8 auf 39,09), Andritz -0,8% auf 49,61, davor 3 Tage im Plus (2,65% Zuwachs von 48,72 auf 50,01), Nikkei -1,29% auf 18891, davor 3 Tage im Plus (1,72% Zuwachs von 18813,5 auf 19137,9), Gold Philharmoniker 1/1 +0,24% auf 1164,6, davor 3 Tage im Minus (-1,13% Verlust von 1175,1 auf 1161,8), Gold Krugerrand 1/1 +0,24% auf 1163,5, davor 3 Tage im Minus (-1,13% Verlust von 1174 auf 1160,7), Goldbarren (250g, philoro) +0,24% auf 9176, davor 3 Tage im Minus (-1,12% Verlust von 9258 auf 9154), Gold Känguru 1/1 +0,24% auf 1165,8, davor 3 Tage im Minus (-1,13% Verlust von 1176,3 auf 1163), Rosenbauer...

