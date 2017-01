Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

AKTIENMÄRKTE (18.25 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.273,04 -0,80% -0,53% Stoxx50 2.992,81 -0,63% -0,59% DAX 11.545,75 -0,73% +0,56% FTSE 7.151,18 -0,66% +0,12% CAC 4.821,41 -0,60% -0,84% DJIA 19.761,64 -0,33% 0% S&P-500 2.260,60 -0,47% +0,97% Nasdaq-Comp. 5.536,27 -0,34% +2,85% Nasdaq-100 5.051,62 -0,23% +3,87% Nikkei-225 18.891,03 -1,29% -1,17% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,32 +81

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,75 53,22 -0,9% -0,47 -3,5% Brent/ICE 55,11 55,49 -0,7% -0,38 -2,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.215,92 1.210,38 +0,5% +5,55 +5,6% Silber (Spot) 17,15 17,09 +0,4% +0,06 +7,7% Platin (Spot) 975,30 978,95 -0,4% -3,65 +7,9% Kupfer-Future 2,64 2,63 +0,5% +0,01 +5,3%

FINANZMARKT USA

An den US-Finanzmärkten macht sich nach dem Amtsantritt des neuen Präsidenten Donald Trump Enttäuschung und Verunsicherung breit. Trumps Antrittsrede am Freitag war von protektionistischer Rhetorik geprägt, ließ aber Details zu den im Wahlkampf versprochenen Konjunkturmaßnahmen und Steuersenkungen vermissen. Derweil hat Trump wie angekündigt den Ausstieg aus dem Transpazifischen Freihandelsabkommen TPP besiegelt. In diesem Umfeld halten sich die Anleger mit Aktienkäufen zurück und favorisieren sogenannte sichere Häfen wie Anleihen und Gold. Unterdessen nimmt die Berichtssaison in den USA Fahrt auf: Halliburton (-3,5 Prozent) ist im vierten Quartal tiefer in die Verlustzone gerutscht. McDonald's (-1,4 Prozent) hat im vierten Quartal insgesamt zwar besser als erwartet abgeschnitten, doch war das US-Geschäft rückläufig. Qualcomm stürzen um weitere 12,2 Prozent ab, nachdem die Aktie schon im späten Handel am Freitag ins Trudeln kam. Apple hat wegen der Lizenzpraktiken von Qualcomm Klage eingereicht. AMC Entertainment verlieren 1,5 Prozent nach der Nachricht, für 929 Millionen Dollar den Wettbewerber Nordic Cinema aus Schweden zu kaufen. Verkauft werden die Aktien der Krankenversicherer Aetna und Humana, sie verlieren 3,0 bzw 1,2 Prozent. Für Verstimmung sorgt hier, dass die US-Wetbewerbsbehörden den Zusammenschluss beider Unternehmen blockieren. Das vielen als sicherer Hafen geltende Gold steigt derweil auf das höchste Niveau seit November. Der Dollar gibt auf breiter Front nach, sogar zum mexikanischen Peso. Am Ölmarkt erholen sich die Preise von den Tagestiefs etwas - auch mit Hilfe des schwächeren Dollar -, liegen aber unter den Ständen vom Freitag. Zwar wächst die Zuversicht, dass die Opec ihre im November beschlossenen Fördermengenkürzungen in die Tat umsetzt, gleichzeitig mehren sich aber Hinweise, dass in den USA wieder mehr Öl gefördert wird.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 US/Yahoo! Inc, Ergebnis 4Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Börsen standen am Montag unter leichtem Abgabedruck. Nach der kämpferischen und protektionistisch gefärbten Antrittsrede von US-Präsident Donald Trump am Freitag prägte weiter Zurückhaltung den Handel. Die Aufwertung des Euro zum Dollar lastete ebenfalls auf den europäischen Aktien. In Mailand stiegen Aktien des Versicherers Generali um 3,9 Prozent. Die italienische Zeitung La Stampa berichtet, die Allianz und der italienische Finanzkonzern Intesa Sanpaolo könnten gemeinsam Generali übernehmen. Händler halten dies für unwahrscheinlich, vor allem aus kartellrechtlichen Bedenken. Allianz verloren 1,1 Prozent und Intesa Sanpaolo 2,9 Prozent. Die Darmstädter Merck soll sich laut der FAZ auf einer Konferenz in San Francisco verhalten zu den Absatzprognosen für zwei Medikamente geäußert haben. Die Aktie gab um 1,4 Prozent nach. VW-Aktien stiegen dagegen 3,1 Prozent. Goldman Sachs hat die Aktie auf die "Pan European Conviction Buy List" genommen. JP Morgan hat ferner Deutsche Telekom von "Neutral" auf "Übergewichten" erhöht, der Kurs gab dennoch um 0,6 Prozent nach nach. SAP verloren einen Tag vor Bekanntgabe der Viertquartalszahlen mit dem Gesamtmarkt 1,1 Prozent. Baader hält aber positive Überraschungen sowohl bei den Zahlen als auch beim Ausblick für möglich.

DEVISEN

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit einer uneinheitlichen Tendenz haben sich die Aktienmärkte in Ostasien zu Beginn der neuen Handelswoche gezeigt. Insgesamt sei die Unsicherheit nach der Amstseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump und seiner ersten Rede weiterhin hoch, hieß es im Handel. In der Folge kam es zu Umschichtungen in die sicheren Häfen Gold und Yen. Mit dem steigenden Yen ging es für die Börse in Tokio deutlicher nach unten. Besonders Exportwerte wurden verkauft. In Schanghai stützte vor allem eine temporäre Liquiditätsspritze der Notenbank im Vorfeld des in der kommenden Woche anstehenden Neujahrsfestes. Zudem wurde der Yuan erstmals seit drei Handelstagen wieder höher gefixt. Die Anleger würden ihre Positionen auf einen steigenden Dollar weiter reduzieren, sagte ein Teilnehmer. Der Greenback gab auf breiter Front nach. Die Kombination aus unüberhörbarem protektionistischen Pathos und dem Mangel an konkreten konjunkturpolitischen Maßnahmen in der Trump-Rede, auf die einige Marktteilnehmer gehofft hatten, belasteten den Dollar. Wenig verändert zeigten sich die Ölpreise. Kaum Unterstützung kam dabei von Opec-Aussagen vom Wochenende. In ihrem Bemühen um Stabilisierung der Ölpreise ist das Erdöl-Kartell mit ihren Unterstützern wie Russland nach eigenen Angaben bereits gut vorangekommen. In Tokio stand neben den Exportwerten der Versicherungssektor unter Druck. Der leichte Rendite-Rückgang drückte hier auf das Sentiment. Für die Sharp-Aktie ging es um 2,7 Prozent nach oben. Die Muttergesellschaft des Konzerns, die chinesische Foxconn, erwägt den Bau eines neuen Werks zur Bildschirm-Produktion in den USA. Die Kosten hierfür könnten sich auf 7 Milliarden Dollar belaufen. Takata stürzten um weitere knapp 18 Prozent ab. Mit Insolvenzsorgen beim krisengeschüttelten Airbag-Hersteller brach der Kurs nun schon den dritten Tag in Folge um einen zweistelligen Prozentwert ein.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Deutsche Börse setzt zunehmend auf Blockchain-Technologie

Die Deutsche Börse hat ein Konzept zum risikolosen Geldtransfer vorgestellt. Die Technologie basiert auf der sogenannten Distributed-Ledger-Technologie (DLT), die bei Blockchain-Anwendungen eingesetzt wird. Die Deutsche Börse will nun die Blockchain-Technologie direkt in die eigene Post-Trade-Infrastruktur integrieren. Die Blockchain-Technologie ist vor allem durch die Verwendung bei Krypto-Währungen wie Bitcoin bekannt geworden.

Innogy und Telekom gemeinsam gegen lahmes Internet

Die Deutsche Telekom und der Energiekonzern Innogy wollen mit einer auf mindestens zehn Jahre angelegten Kooperation dem lahmenden Breitbandausbau in Deutschland auf die Sprünge helfen. "Die Vereinbarung mit Innogy umfasst knapp 60 Ortsnetze in Eifel, Hunsrück und Münsterland. Aus der Kooperation ergibt sich eine Win-Win-Win-Situation für unsere Kunden und die beiden Unternehmen", erklärte Telekom-Vorstand Niek Jan van Damme.

Merck kooperiert bei Immunonkologie mit Domain Therapeutics

Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck kooperiert im Bereich der Immunonkologie-Forschung mit dem französischen Biopharmaunternehmen Domain Therapeutics. Ziel der Zusammenarbeit ist die Erforschung des Potenzials der Adenosinhemmung bei der Entwicklung neuartiger immunonkologischer Wirkstoffe, wie die Merck KGaA mitteilte.

Biotest verkauft US-Therapiegeschäft und beteiligt sich an Käufer

Die Biotest AG verkauft das amerikanische Therapiegeschäft an das US-Unternehmen ADMA Biologics Inc. Im Tausch für eine Anlage zur Plasmafraktionierung, kommerzielle Produkte, Lohnverarbeitungsverträge sowie Grundstücke und Bürogebäude des Hauptsitzes in Boca Raton erhalten die Deutschen einen Anteil von 50 Prozent minus einer Aktie an ADMA, die 25% der Stimmrechte an der Gesellschaft gewähren, wie Biotest mitteilte.

3D-Drucker-Hersteller SLM Solutions trennt sich von seinem Chef

Der Hersteller von 3D-Druckern SLM Solutions trennt sich von seinem Chef. Der Aufsichtsrat des TecDAX-Konzerns hat den Vorstand und Vorstandsvorsitzenden Markus Rechlin mit sofortiger Wirkung abberufen, wie die SLM Solutions Group AG mitteilte. Seine Verantwortlichkeiten wurden bis auf weiteres an Finanzvorstand Uwe Bögershausen übertragen.

Kinobetreiber AMC kauft Nordic Cinema für 929 Millionen Dollar

