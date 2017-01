Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

USA steigen aus Transpazifik-Handelsabkommen aus

Die Vereinigten Staaten steigen aus dem Transpazifischen Freihandelsabkommen TPP aus. Der neue US-Präsident Donald Trump unterzeichnete ein entsprechendes Dekret. Er setzte damit eines seiner zentralen Wahlkampfversprechen um.

Eurozone gibt grünes Licht für Athener Schuldenerleichterungen

Die Euro-Länder haben endgültig grünes Licht für begrenzte Schuldenerleichterungen für Griechenland gegeben. Die Führungsgremien des Euro-Rettungsfonds ESM und seines Vorläufers EFSF hätten entsprechende Entscheidungen getroffen, teilten die Organisationen mit. Dabei geht es unter anderem um die Verringerung der Risiken durch Zinssteigerungen in den kommenden Jahrzehnten und eine Verlängerung der Laufzeiten von Teilen der griechischen Schulden.

EZB: Eurosystem kauft wieder weniger Anleihen

Die Zentralbanken des Euroraums haben in der Woche zum 20. Januar 2017 weniger Anleihen gekauft, nachdem es in der Vorwoche einen kräftigen Sprung gegeben hatte. Das Wertpapierkaufvolumen belief sich insgesamt auf 21,635 (Vorwoche: 24,648) Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem wöchentlichen Bericht mitteilte.

Stimmung der Verbraucher im Euroraum leicht aufgehellt

Das Verbrauchervertrauen im Euroraum ist im Januar leicht gestiegen. Wie die EU-Kommission im Rahmen einer Vorabschätzung mitteilte, stieg der von ihr ermittelte Index des Verbrauchervertrauens auf minus 4,9. Der Index befindet sich damit auf dem höchsten Stand seit April 2015.

Stadtwerkeverband VKU warnt Politik vor Gas-Ausstieg für Klimaschutz

Am Vortag des großen Branchentreffens der Energiewirtschaft haben die deutschen Stadtwerke die Bundesregierung vor dem Ausstieg aus dem Energieträger Gas gewarnt. "Gas ist auch unter klimaschutzpolitischen Standpunkten der beste Rohstoff. Außerdem haben wir ein hocheffizientes und sicheres Gasnetz", sagte die Chefin des Stadtwerkeverbandes VKU, Katherina Reiche.

Pkw-Maut soll am Mittwoch ins Kabinett

Die umstrittene Pkw-Maut soll nach dem Willen des Verkehrsministeriums am Mittwoch von der Regierung verabschiedet werden. "Wir gehen davon aus, dass sich das Bundeskabinett am Mittwoch mit der Infrastrukturabgaben befassen wird", sagte ein Ministeriumssprecher.

Bundesregierung erwartet Aufklärung beim Thema BER

Nach der erneuten Verschiebung des Eröffnungstermins für den Großflughafen BER erwartet die Bundesregierung Aufklärung über die Hintergründe. "Zur Verschiebung der BER-Eröffnung muss sich die Geschäftsführung der Flughafengesellschaft erklären", sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums. Der Aufsichtsrat müsse sich damit in seiner nächsten Sitzung befassen, diese werde am 7. Februar stattfinden, erklärte der Sprecher.

Früherer Sarkozy-Vertrauter wegen Unterschlagung verurteilt

Wegen Unterschlagung ist ein langjähriger Vertrauter von Frankreichs Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden. Das Pariser Berufungsgericht verhängte zudem eine Geldstrafe von 75.000 Euro gegen den früheren Innenminister Claude Gueant und verbot ihm für fünf Jahre jedes öffentliche Amt.

Diplomaten: Kein Durchbruch am Ende des ersten Tags der Syrien-Konferenz

Der erste Verhandlungstag der Syrien-Konferenz in der kasachischen Hauptstadt Astana ist ohne greifbare Fortschritte zu Ende gegangen. Dies verlautete aus Kreisen beteiligter Diplomaten am Verhandlungsort. An dem Treffen hatten Vertreter der syrischen Regierung und mehrerer Rebellengruppen unter Vermittlung Russlands und der Türkei teilgenommen.

