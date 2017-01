Der neue US-Präsident will falsche Behauptungen als Fakten verkaufen. Damit bringt sich der Mann im Weißen Haus um seine Glaubwürdigkeit - und die amerikanische Demokratie um ihr Fundament.

Donald Trump versucht die Unwahrheit als zu Wahrheit verkaufen. Der neue Pressesprecher im Weißen Haus, Sean Spicer, verteidigte am Wochenende offenkundig unrichtige Behauptungen angesichts der enttäuschenden Besucherzahl bei der Vereidigung des neuen US-Präsidenten. Damit ist vermutlich dem letzten Zweifler klar geworden: Trump macht sich zum weltweit größten Anführer der postfaktischen Politik.

Falsche Behauptungen will Trump allen Ernstes als Fakten verkaufen. Dafür nimmt der 69-Jährige einen Vertrauensverlust in die amerikanische Regierung in Kauf wie noch kein Präsident vor ihm. Die Folgen dieses Handelns sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Dass sie dem Land schwer schaden, liegt auf der Hand. Die Frage ist nur: in welcher Dimension?

Trump hasst Journalisten, die er nicht kontrollieren kann oder die ihn nicht bewundernd gegenübertreten. Die Verunglimpfung einer ganzen Berufsgruppe durch den 45. Präsidenten der USA selbst, ist nicht nur dem Amt nicht würdig. Sie zeugt auch von einem sozialpsychologischen ...

