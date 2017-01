Website der Louis Bonduelle Foundation betritt als intuitivere, mit mehr Bildmaterial und einer neuen Architektur sowie weiteren aktuellen Informationen ausgestattete Website eine neue dynamische Phase zum Vorteil seiner vielen Besucher.

Louis Bonduelle Foundation

Ein einzigartiges internationales Ökosystem

"Multikulturelle" Gemüsesorten: Die Louis Bonduelle Foundation sammelt und bietet auf einer einzigen Plattform Informationen aus allen Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist. Ein Ökosystem in 5 Sprachen (weitere Sprachen sind bereits geplant!), in dessen Rahmen wichtige Informationen nur einen Klick entfernt sind!

https://www.youtube.com/watch?v=xwfYai6qehc&feature=youtu.be

Eine neue Website, die unseren Vorstellungen noch näher kommt

Trotz Weiterentwicklung unserer Website bleiben unsere Überzeugungen dennoch unverändert.

Die Zielsetzung der Foundation reicht nach wie vor weit über eine allgemeine Absichtserklärung hinaus. Tägliches Handeln soll nachhaltige Veränderungen der Essgewohnheiten bewirken.

Hierzu zählen die Vermittlung von Wissen und die Schärfung des Bewusstseins, die Unterstützung der Forschung sowie die Einleitung von Initiativen vor Ort vor, während und nach dem Essen. Im Jahr 2017 werden unsere Bemühungen verstärkt und dank dieser neuen Ausrichtung zunehmend sichtbar werden.

Die "wichtigen Neuerungen"

Wir mögen es "frisch" bei der Louis Bonduelle Foundation! Das ABC der Gemüsesorten, unter dieser Überschrift als Aushängeschild für unsere Bestrebungen soll jeder Leser umfassend zu aktuellen Themen und über alle Gemüsesorten informiert werden, um unter anderem zu erfahren, wie sie herangezogen werden, wann sie verzehrt werden sollen und in welcher Saison.

The Magazine ist eine brandneue Überschrift, die sich pflanzenbasierten Produkten, Nahrungsmitteln und den neuesten wissenschaftlichen Untersuchungen auf lokaler und internationaler Ebene widmet.

Die von der Foundation unterstützten wissenschaftlichen Projekte und Initiativen vor Ort können nun auf einer interaktiven Karte eingesehen werden.

Diese Neuausrichtung ist lediglich der erste Schritt dieses dynamischen Prozesses. In der Tat verstärkt die Foundation nun mehr als jemals zuvor ihre Präsenz in den sozialen Netzwerken, um die Interaktion auszuweiten.

Link zur neuen Website: http://www.fondation-louisbonduelle.org

