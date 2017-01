Glaubt man der Geschichte, sollten sich Anleger in den kommenden Wochen auf fallende Aktienkurse an der Wall Street einstellen. In dem Monat nach der Amtseinführung eines neuen US-Präsidenten hat der Auswahlindex S&P 500 in den vergangenen 88 Jahren im Schnitt 2,7 Prozent verloren, wie eine Reuters-Studie zeigt.

