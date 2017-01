Mannheimer Morgen zu Trumps Konflikt mit der US-Notenbank Überschrift: In die Quere kommen Nicht nur in Europa ist man irritiert über das Auftreten, das Gerede und die politischen Absichten des neuen US-Präsidenten. Auch die unabhängige US-Notenbank hat Donald Trump im Visier. Sein Verhältnis zur Fed-Präsidentin Janet Yellen gilt nicht gerade als einfach. Die beiden sind grundverschiedene Typen: hier die seriöse Wirtschaftswissenschaftlerin und international hoch angesehene Notenbankerin, dort der umstrittene, populistische Immobilienmilliardär, der politische Gegner verunglimpft. Auch inhaltlich dürften sich beide in die Quere kommen. Yellen will in diesem Jahr angesichts der gut laufenden US-Konjunktur die Zinsen erhöhen, um die Inflation in Zaum zu halten. Die Wirtschaft könnte tatsächlich noch runder laufen, wenn Donald Trump die Steuern senkt und viel Geld in die Infrastruktur steckt. Also wird Yellen noch wachsamer. Trump aber braucht weiter niedrige Zinsen. Ansonsten würde der Dollar noch stärker sein, als er ohnehin schon ist. Zwar haben die USA einen riesigen Binnenmarkt, aber es gibt auch viele auf Exporte angewiesene Unternehmen. Deren Produkte werden im Ausland teurer, wenn der Dollar noch stärker wird. Möglicherweise bremst das auch den Tourismus, weil für Europäer der Trip über den großen Teich noch teurer wird. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

January 23, 2017