Stuttgart (ots) - Trump sieht die meisten US-Medien als seine Feinde an, und zweifellos ist er von ihnen nicht immer fair behandelt worden. Aber er überzieht fatal, wenn er den Kampf gegen sie mit allen Mitteln führt - auch mit dem Mittel der Lüge, in diesem Fall euphemistisch als "alternative Fakten" bezeichnet. Mag sein, dass Trump damit bei seinen Anhängern punktet. Doch er vergiftet das Klima der Auseinandersetzung, und er beschädigt die Demokratie. Wenn die Lüge zum legitimen Element der politischen Diskussion wird, ist dies deren Ende.



