Gera (ots) - Björn Höcke, Thüringer Landes- und Fraktionschef der Alternative für Deutschland, darf in seiner Partei bleiben.



Zwar stellte der Bundesvorstand der AfD fest, Höcke habe dem Ansehen der Partei geschadet, aber rauswerfen wollte man den Rechtsaußen nicht. Ihm drohen nun "Ordnungsmaßnahmen", wie auch immer die aussehen werden.



Dass sich Höcke davon sonderlich beeindrucken lassen wird, ist eher fraglich. Seit es die AfD gibt, haben seine Widersacher es nicht vermocht, den Mann mit einer Vorliebe fürs Deutschnationale und Völkische auf gemäßigte Linie zu bringen. Daran scheiterte schon Parteigründer Bernd Lucke und auch das Nunmehr-Ehepaar Frauke Petry und Marcus Pretzell kann sich gegen Höcke nicht entscheidend durchsetzen. Denn der beurlaubte Geschichtslehrer hat mindestens zwei starke Gesinnungsfreunde, Andre Poggenburg aus Sachsen-Anhalt und Alexander Gauland aus Brandenburg. Gemeinsam mit dem sich mal auf diese, mal auf jene Seite schlagenden Parteichef Jörg Meuthen aus Baden-Württemberg ist Höcke bislang vor größerem Schaden bewahrt worden.



Warum wohl? Weil die AfD auf Lautsprecher wie Höcke nicht verzichten will, soll der Fischzug am rechten Rand der Gesellschaft ertragreich sein. Der frenetische Beifall, den Höcke zuletzt bekam, ist dabei nur der sicht- und hörbare Aspekt. Man kann wohl davon ausgehen, dass dieser oder jener Neonazi künftig sein Kreuz bei der AfD machen wird, enttäuscht von der nun auch amtlich bescheinigten Bedeutungslosigkeit der NPD.



Nach der Rede in Dresden sind einige Anzeigen wegen vermuteter Volksverhetzung gegen Höcke gestellt worden. Dass ihm daraus Ungemach erwachsen wird ist ebenso unsicher wie die Prüfung in Hessen, ob der beurlaubte Geschichtslehrer gänzlich aus dem Schuldienst entfernt werden kann.



Egal, was passiert; die Auseinandersetzung mit den Höckes dieser Welt muss von Andersdenkenden weitergeführt werden. So oder so.



