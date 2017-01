Bis zuletzt verteidigt die SPD ihren langwierigen Zeitplan für die Kür des Kanzlerkandidaten. Dass damit auch die Nachfolgeregelung von Außenminister Steinmeier unter Druck gerät, wird einfach in Kauf genommen.

Zum ersten Mal seit sie SPD-Generalsekretärin sei, werde sie eine Antwort verweigern, verkündete Katarina Barley am Montag in Berlin eisern auf die Frage, ob sie denn schon wisse, wer Kanzlerkandidat der SPD werde. Egal was sie jetzt sage, so Barley, es würden irgendwelche Schlüsse daraus gezogen. "Aber ich erzähle es Ihnen nachher, ob ich es jetzt gewusst habe", sagte Barley etwas übertrieben neckisch.

Tatsächlich soll erst am Sonntag die mit Spannung erwartete Entscheidung in der K-Frage fallen und verkündet werden. Dann wird das Willy-Brandt-Haus für SPD-Mitglieder und Interessierte geöffnet. Sie sollen die Kulisse bilden, vor der um 13 Uhr der Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten gekürt wird.

Endlich möchte man sagen. Denn die Debatte, wer als Herausforderer von Angela Merkel (CDU) bei der Bundestagswahl am 24. September antritt, beschäftigt die Partei seit Monaten. "Ja, Halleluja, ich freue mich, wenn das Wochenende vorbei ist", gab Barley selbst zu, die im Wochenrhythmus auf die K-Frage angesprochen wurde und niemals eine Antwort vorweisen konnte. "Ich bin aber auch stolz auf uns, dass wir uns an den Fahrplan gehalten haben", betonte Barley.

Dass damit nicht zuletzt der Eindruck entstand, in der ...

