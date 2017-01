Stuttgart (ots) - Ordnungsverfahren statt Ausschluss: Die AfD spielt das gewohnte Spiel. Ein bisschen bieder, ein bisschen braun. Mal eiskalt kalkulierte Provokation, mal kühl gestreute Dementis. Etwas Machtkampf nach außen, etwas Profilierung nach innen. Parteichef Jörg Meuthen gefällt das ideologische Gestrüpp, in dem sich verunsicherte Wähler verfangen sollen. Höckes Ausschluss sei nicht sinnvoll gewesen, sagt Meuthen, weil das breite Meinungsspektrum der Partei erhalten bleiben solle. Was nichts anderes bedeutet: Nationalsozialistische Untertöne sind da zwar ärgerlich, aber letztlich halb so wild. Kein Wunder, dass die AfD nach wie vor eine klare Trennungslinie zu rechtsradikalen Strömungen meidet wie der Teufel das Weihwasser und ihr Heil auch bei Höcke sucht.



