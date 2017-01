Düsseldorf (ots) - In einer Kampfabstimmung hat sich Innenstaatssekretär Günter Krings als neuer Landesgruppenchef der nordrhein-westfälischen CDU im Bundestag durchgesetzt. Das berichtet die "Rheinische Post" (Dienstagausgabe). Er gewann nach Teilnehmerangaben mit 35 zu 22 Stimmen gegen den Staatssekretär im Verteidigungsministerium und kommissarischen Landesgruppenchef, Ralf Brauksiepe. Es gab eine Enthaltung. Der Jurist Krings folgt auf Peter Hintze, der im November an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben war.



