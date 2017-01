Ausweitung des Mehrjahresvertrags zur Medikamentenentdeckung mit Fokus auf kardiovaskuläre Störungen und Erkrankungen des Zentralnervensystems, Immunologie, Infektionskrankheiten und Onkologie.

Enamine Ltd., ein Chemiekonzern, Produzent neuartiger Grundbausteine und Entwickler von Screening-Bibliotheken, gibt bekannt, dass das Unternehmen mit Actelion Pharmaceuticals (Actelion) Übereinkunft über einen Vertrag zur Ausweitung der Zusammenarbeit im Rahmen der Frühentdeckung von Arzneimitteln erzielt hat. Enamine bietet Bibliotheken-Synthese und medizinalchemische Dienstleistungen durch Anwendung der weitreichenden Kompetenzen des Unternehmens zur Synthese fortgeschrittener Screening-Wirkstoffbibliotheken. Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf Therapiefelder, wie kardiovaskuläre Störungen und Erkrankungen des Zentralnervensystems, Immunologie, Infektionskrankheiten und Onkologie.

Die beiden Unternehmen initiierten ihre Zusammenarbeit im Jahr 2005 und diese Zusammenarbeit ist aufgrund der Nachfrage nach Grundbausteinen für die Medikamentenentdeckung gewachsen. Mit dem weltweit größten Bestand an chemischen Wirkstoffen und Dienstleistungen hat sich Enamine zu einem bedeutenden Lieferanten für Actelion entwickelt. Die einzigartigen Grundbausteine von Enamine genießen bei Actelion große Anerkennung und führten zur Unterzeichnung von Verträgen zur exklusiven Bibliotheken-Synthese für die interne Achivanreicherung und zur Entwicklung von Leitprodukten.

Im Rahmen der erweiterten Vereinbarung werden von Actelion gelieferte Scaffold-Verbindungen mit ausgewählten Grundbausteinen aus dem Bestand von Enamine ausgestaltet, um exklusive Screening-Wirkstoffe durch Enamine zu erzeugen. Darüber hinaus haben die beiden Unternehmen Übereinkunft über eine separate Forschungsvereinbarung unter Berücksichtigung des anteiligen Arbeitsaufwands (FTE, Full Time Equivalent) erzielt, wobei Enamine die medizinalchemischen Bemühungen von Actelion unterstützen wird. Die Datenbank der Grundbausteine von Enamine wurde in die IT-Plattform von Actelion integriert, um den Zugang, die Bestellung und die Lieferzeiten aller für die globalen Forschungsprojekte von Actelion erforderlichen Strukturen zu optimieren.

Christoph Boss, Senior Director, Chemistry Technologies and Lead Discovery bei Actelion, erklärte: "Enamine ist unter allen chemischen Auftragforschungsinstituten hervorragend positioniert. Seine Screening-Wirkstoff-Bibliotheken genießen bei Actelion bereits seit vielen Jahren aufgrund ihrer Vielfalt und Qualität einen hervorragenden Ruf mit Blick auf große Entdeckungsprojekte. Die Kombination der großen Bibliothek der Grundbausteine mit den Synthesekompetenzen und Technologien von Enanime und dem hohen Maß an Vertrauen, das sich im Verlauf der Jahre entwickeln konnte, lässt die Zusammenarbeit als äußerst attraktiv für Actelion erscheinen. Wir sind hocherfreut, unsere Zusammenarbeit nun ausweiten zu können und ich freue mich auf das Erreichen unserer nächsten Meilensteine."

Michael Bossert, Head of Strategic Alliances bei Enamine, erklärte: "Wir haben über einen Zeitraum von mehreren Jahren mit Actelion sehr hart zusammengearbeitet und sind nun äußerst erfreut, in zusätzlichen Bereichen mit einem führenden Pharmaunternehmen kooperieren zu können. Wir erachten dies als ein weiteres Beispiel der technischen und Servicekompetenz von Enamine zur Optimierung und Verbesserung der Frühentdeckungs-Forschungsprojekte unserer Kunden. Diese Ankündigung erfolgt am Ende eines weiteren sehr erfolgreichen Jahres von Enamine, das sich um die Einführung von lebensverändernden Arzneimitteln durch seine Kunden sehr verdient gemacht hat."

Über Actelion http://www.actelion.com

Actelion Ltd. ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für Krankheiten mit hohem medizinischem Bedarf konzentriert.

Actelion ist wegweisend auf dem Gebiet der pulmonalen arteriellen Hypertonie (PAH). Unser PAH-Portfolio umfasst Medikamente zur oralen, inhalierbaren und intravenösen Therapie der WHO-Funktionsklassen II bis IV und deckt damit das gesamte Behandlungsspektrum ab. Actelion verfügt zudem über behördlich zugelassene, jedoch nicht in allen Ländern erhältliche Therapien für eine Reihe von Krankheiten, die durch Spezialisten behandelt werden. Hierzu zählen Typ-1-Gaucher-Krankheit, Niemann-Pick-Krankheit Typ C, digitale Ulzerationen bei Patienten mit systemischer Sklerose sowie Mycosis fungoides vom Typ kutanes T-Zell-Lymphom.

Das Unternehmen wurde Ende 1997 gegründet und beschäftigt inzwischen über 2.500 engagierte Fachkräfte. Actelion ist in allen wichtigen Märkten der Welt präsent, darunter Europa, die USA, Japan, China, Russland und Mexiko. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Allschwil/Basel, Schweiz.

Actelion Aktien werden an der SIX Swiss Exchange als Teil des Blue-Chip-Index SMI (Swiss Market Index SMI) gehandelt. Alle Markennamen sind rechtlich geschützt.

Über Enamine www.enamine.net

Enamine ist ein Chemieunternehmen, das 1991 in Kiew gegründet wurde. Das Unternehmen kombiniert das Profil eines Auftragsforschungsinstituts mit der Produktion und einem mehrstufigen Angebot an Screening-Bibliotheken, neuartigen Grundbausteinen, Fragmenten und umfassender Unterstützung bei großen Entdeckungen sowie bei Dienstleistungen zur Entwicklung von Wirkstoffen. Hierzu gehören organische Synthesen, Medizinalchemie, biologisches Screening, ADME-PK-Untersuchungen sowie integrierte Entdeckungssysteme.

Zu den bedeutenden katalogisierten Assets des Unternehmens gehören gegenwärtig 2.150.000 Screening-Wirkstoffe und eine stetig wachsende Zahl von 170.000 Grundbausteinen mit 2.000 neuen und monatlich frisch syntethisierten Grundbausteinen, die einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil beispielsweise bei kundenspezifischen Bibliotheken-Synthesen und der Bereitstellung von Grundbausteinen zur DNA-kodierten Bibliotheken-Synthese nach sich ziehen.

Die Kompetenzen von Enamine in den Bereichen Entwicklung und Synthese ermöglichen dem Unternehmen die jährliche Ergänzung seines Katalogs um mehr als 250.000 neue organische Wirkstoffe. Enamine bietet gebündelte Expertise für exklusive Design- und Lieferbibliotheken für neue, potenziell bioaktive organische Wirkstoffe und Grundbausteine.

Das REAL (REAdilyaccessibLe) Konzept des Unternehmens basiert auf der sorgfältigen und erschöpfenden Aufzählung und Auswahl von Wirkstoffen, die aus einem Bestand von Grundbausteinen mithilfe von mehr als 40 validierten Reaktionen sicher produziert werden können. Die REAL-Datenbank steht auf Anfrage zur Verfügung.

Enamine ist äußerst stark in die Erforschung neuer Synthesereaktionen und -methodologien eingebunden. Das Unternehmen veröffentlichte in den vergangenen 10 Jahren mehr als 270 wissenschaftliche Publikationen. Enamine dient der pharmazeutischen, agrochemischen, kosmetischen, petrochemischen und der Lebensmittel-Industrie.

