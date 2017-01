Beijing (ots/PRNewswire) - Regierungsbeamte der Stadt Hangzhou, ein sowohl wirtschaftlich als auch touristisch und kulturell wichtiges Drehkreuz im Osten Chinas, haben es sich zum Ziel gesetzt, Hangzhou zu einem internationalen Bestimmungsort für Meetings, Incentive-Reisen, Konferenzen und Ausstellungen zu machen. Darüber hinaus wollen sie der Stadt zu einem Imagewandel verhelfen, zu dessen Hauptmerkmalen die neue Rolle als MICE-Destination gehört. In einem ersten Schritt tagte Business Events Hangzhou, die für die Förderung und Organisation von MICE-Veranstaltungen in der Stadt verantwortliche Regierungsstelle, gestern das "Hangzhou, Inspiring New Connections" Imagewerbung-Meeting. Für die erste Jahreshälfte von 2017 plant Hangzhou eine Reihe von MICE-Imagewerbeveranstaltungen, ganz im Sinne der Botschaft, die die neue Tagline vermittelt. Dazu zählen der °CEO-Fam-Trip, die Hangzhou-MICE-Promotion-Season sowie die Panoramic-Map-of-Hangzhou als MICE-Destination.



Hangzhou erhält als erst Stadt Chinas offiziell die Marke MICE-Destination



Konferenzen, die 2016 aufgrund der Hangzhou MICE-Special-Offer-Year-Campaign stattfanden, erwirtschafteten über 30 Millionen Yuan (ca. 4,3 Millionen US-Dollar), ein exzellentes Ergebnis angesichts dessen, dass die Stadtverwaltung lediglich ein Fünftel dieses Betrags in Werbekosten investiert hatte. Laut der International Congress and Convention Association, schaffte es Hangzhou erstmals auf die Liste der weltweit 100 Top MICE-Destination Städte und belegte erneut einen Platz unter den drei besten MICE-Destination Städten Chinas.



Ende letzten Jahres enthüllte Hangzhou seine neue Tagline "Hangzhou, Inspiring New Connections" auf der neunten China Meetings Industry Convention und wurde somit zur ersten Stadt Chinas, die offiziell die Marke MICE-Destination erhielt.



In der ersten Jahreshälfte 2017 startet Hangzhou zwei große Marketing-Kampagnen



Hangzhou plant 2017 die Durchführung zweier grosser Marketingkampagnen: den °CEO-Fam-Trip und die Hangzhou-MICE-Promotion-Season.



°CEO steht für Hanghzous °C-Experience-Officer,wobei es sich um eine Offline Marketingkampagne handelt, die weltweit Führungskräfte einlädt, Hangzhou zu besuchen und die herausragende Qualität der Dienstleistungen zu erleben, die MICE-Veranstaltungen sowie die MICE-Branche in der Stadt unterstützen. Die 500 weltbesten Firmen, professionelle Konferenzveranstalter sowie einflussreiche Akteure aus dem Medien- und Industriebereich sind dazu eingeladen der Kampagne beizuwohnen.



Die Hangzhou-MICE-Promotion-Season, eine branchenübergreifende Kooperation mit Chinas führenden E-Commerce-Plattformen, ist darauf ausgerichtet, Konferenzveranstaltern Hangzhous umfangreiche Palette an MICE-Ressourcen vorzustellen und versucht gleichzeitig, die Veranstalter für sich zu verpflichten.



Darüber hinaus planen in Hangzhou ansässige Unternehmen, die direkt in die MICE-Branche involviert sind oder diese mit Dienstleistungen unterstützen, die führenden Konferenzen und Incentive-Reise-Ausstellungen in China sowie im Ausland zu besuchen.



Hangzhou plant im Laufe des Jahres 2017 weitere Aktionen, um die Anzahl der internationalen Meetings, die in der Stadt abgehalten werden, zu erhöhen. Dies dient als weiterer Schritt dazu, Hangzhous internationalen Status als ernstzunehmende internationale Konferenzdestination zu heben.



