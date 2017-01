FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" über die anstehende Präsidentschaftswahl in Frankreich:

"Die französische Präsidentenwahl wird die wichtigste politische Richtungsentscheidung in diesem Jahr, zumindest in Europa. Sollte Marine Le Pen Präsidentin werden, dann ist die EU höchstwahrscheinlich am Ende. Denn ohne Frankreich wird es sehr schwer sein, die Einigung in ihrer jetzigen Form fortzuführen, vom Euro zu schweigen. Verliert die Kandidatin des Front National, dann werden die nationalistischen Bewegungen in Europa trotz des Lärms, den sie ... machen, nicht so schnell wieder die Chance haben, in einem bedeutenden EU-Land an die Macht zu kommen. Wie der Brexit und die amerikanische Präsidentenwahl gezeigt haben, sind es vor allem auf zwei Kandidaten oder Positionen zugespitzte Entscheidungen, in denen Populisten gute Aussichten haben. In anderen Wahlen sind in der Regel immer Koalitionen gegen sie möglich."/al/DP/tos

