Düsseldorf (ots) - Albert II. von Monaco hat sich besorgt über die sich abzeichnende Klimapolitik der neuen US-Regierung geäußert. Dass der neue Präsident Donald Trump nicht an die die Erderwärmung glaube, gebe Anlass zur Sorge, sagte der stark im Umweltschutz engagierte Fürst der "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). Trotzdem bleibe er optimistisch, sagte Albert. "Schließlich haben viele andere Länder, darunter so große wie China, sich inzwischen eindeutig zum Kampf gegen den Klimawandel bekannt. Davon können sich die USA nicht einfach verabschieden."



