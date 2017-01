Donald Trump ist überzeugt, er stecke in einem "Krieg gegen die Medien". Und er setzt auf "alternative Fakten", also Lügen. Der US-Präsident greift damit die Meinungsfreiheit an. Welche Schlüsse wir daraus ziehen müssen.

Seine erste Attacke im neuen Amt galt den Journalisten. Donald Trump hat also nicht lange gefackelt. Sein Antrittsbesuch bei der CIA, der Central Intelligence Agency, geriet zu einer großen "Ich, ich und noch mal ich"-Show. Zitiert werden in den Medien nun ehemalige Geheimdienstchefs, die sich geschockt zeigten, von den Äußerungen des neuen Präsidenten. Dieser hatte, zusammen mit dem Rundumschlag gegen Journalisten, behauptet, niemals etwas gegen die Geheimdienste gesagt zu haben.

Das Gegenteil ist der Fall - festgehalten auf YouTube, jeder, der möchte, kann sich die Szenen anschauen. Wie kann ein Mensch behaupten - und dies ist nun wiederholt vorgekommen - dass er etwas nicht gesagt habe, obwohl ihm das Gegenteil, meist von Journalistinnen und Journalisten, bewiesen werden kann? Vor seiner Inauguration meldeten sich US-amerikanische Psychiater zu Wort. Ihr Befund: dass der zukünftige Präsident eine gestörte Persönlichkeit habe, dass er ein krankhafter Narzisst sei. Vielleicht ist das die Erklärung?

An seinem ersten Tag als Commander-in-Chief der größten Weltmacht unter der Sonne hatte Donald Trump also nichts Besseres zu tun, als die Medien zu attackieren. Scharf, sehr scharf. Er sieht sich in einem "Krieg gegen die Medien". Und er droht ihnen Konsequenzen an, wenn sie aus seiner Sicht falsche Informationen verbreiten. Schon im Wahlkampf hatte er angekündigt, die Pressefreiheit einzuschränken. Stein des jüngsten Anstoßes waren zwei Fotos, die ein Journalist der New York Times nebeneinander gestellt hatte. Das eine zeigt die Amtseinführung von Barack ...

