=== *** 07:00 DE/SAP SE, Jahresergebnis (10:00 PK), Walldorf *** 07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Jahresergebnis, Eindhoven 08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1Q, Luton *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,2 zuvor: 52,9 *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,4 zuvor: 53,5 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,6 zuvor: 54,3 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,4 zuvor: 55,6 09:30 DE/Handelsblatt, Jahrestagung Energiewirtschaft, Rede von Bundeswirtschaftsminister Gabriel (09:45), Berlin 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Mündliche Verhandlung zum Tarifeinheitsgesetz (bis 25.1.), Karlsruhe *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,9 zuvor: 53,7 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,6 zuvor: 54,9 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 54,5 zuvor: 54,4 10:00 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), ao HV, Wien *** 10:30 GB/Supreme Court, Entscheidung über Klage zur Parlamentsbeteiligung bei Einleitung des Brexit, London *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 3Q, Hangzhou *** 12:00 US/Dupont & Co, Ergebnis 4Q, Wilmington *** 12:40 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 4Q, New Brunswick *** 13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 13:30 US/3M Co, Ergebnis 4Q, St. Paul *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,4 zuvor: 54,3 *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Dezember PROGNOSE: -1,8% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm *** 18:00 FR/Arbeitsmarktdaten Dezember *** 19:00 DE/EZB-Direktorin Lautenschläger, Rede im Hamburger Übersee-Club *** 22:03 US/Alcoa Inc, Ergebnis 4Q, Pittsburgh 22:30 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q, Dallas 22:30 AU/BHP Billiton Group plc, Produktionsbericht 1H, Melbourne - US/Fed, Beginn der "Blackout Period" (Schweigeperiode) für die US-Geldpolitiker vor der nächsten FOMC-Sitzung ===

January 23, 2017

