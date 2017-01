Essen mit der Kanzlerin, Treffen mit Schäuble und von der Leyen, programmatische Rede in der Konrad-Adenauer-Stiftung: Der konservative französische Präsidentschaftskandidat François Fillon trumpft auf in Berlin.

Auch wenn in seiner Kampagne nicht alles rund läuft, mit seiner Berlin-Reise hat der konservative Präsidentschaftskandidat François Fillon am Montag wichtige Punkte gemacht. "Frankreich ist künftig neben Deutschland eines von zwei großen Ländern der Europäischen Union", sagte er in einer programmatischen Rede zu Europa und zur Außenpolitik in der Konrad-Adenauer-Stiftung. Vorbei die Zeit, da Frankreich sich sorgte um einen Verlust an internationaler Bedeutung, um das verlorene Gleichgewicht im Verhältnis zu Deutschland: Fillon gab sich in Berlin nicht nur selbstbewusst, er meldete auch Forderungen an.

Mit einem rhetorischen Kniff erleichterte der konservative Kandidat sich das Geschäft. Viel zu lange habe Frankreich sich über deutsche Stärke beschwert. Die sei das Ergebnis "von deutscher Arbeit" und von mangelnder französischer Leistungsfähigkeit. "Deshalb werde ich schnell alle Reformen in Angriff nehmen, die notwendig sind", sagte Fillon und nahm das Versprechen geradezu als bereits erfüllt. In seinem eigenen Lager stößt er mit seinen Reformvorstellungen teilweise auf Widerspruch: Die beabsichtigte Streichung von 500.000 Beamtenstellen beispielsweise halten manche seiner Anhänger für eine politische Hypothek.

Auf dieser Basis zeichnete er das Europa, dass er sich wünscht: Eines das eine Rolle spielt "im Kräfteverhältnis Trump-Putin-Xi Jinping" und das "nicht mehr kuscht und zahlt, aber von den echten Entscheidungen ausgeschlossen ist." Das ist eine Perspektive, die auch viele Deutsche begeistern wird. Etwas längere Gesichter machten deutsche Diplomaten bei Fillons Forderung, ...

