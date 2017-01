Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DIGITALISIERUNG - Infrastrukturminister Alexander Dobrindt (CSU) erhöht bei der Digitalisierung des Bauens das Tempo. Das geht aus einem internen Strategiepapier seines Hauses hervor, das der FAZ vorliegt. Im Zentrum steht die digitale Planungsmethode des Building Information Modeling (BIM). Dahinter verbirgt sich die Idee, Bauvorhaben erst komplett digital zu planen, bevor Bagger rollen. Alle Beteiligten, vom Ingenieur bis zum Handwerker, sollen jederzeit Zugriff auf die aktuellen Pläne haben. Baukatastrophen wie am Berliner Flughafen sollen vermieden werden. "Wer nicht komplett digitalisiert, der verliert", heißt es in Dobrindts Papier. (FAZ S. 16)

EUROPA - Vizekanzler Sigmar Gabriel will angesichts der Zeitenwende in den USA und des Brexits die Europäische Union (EU) neu aufstellen: "Wir brauchen nicht 'mehr Europa', sondern ein anderes Europa." Wenn nicht alle Staaten im gleichen Tempo vorangehen wollten, dann müsse man über ein "Europa der zwei Geschwindigkeiten" ernsthaft nachdenken, forderte der SPD-Vorsitzende im Interview mit dem Handelsblatt: "Das würde auch innerhalb Europas die Spannungen sehr reduzieren und Kerneuropa ungeheuer stärken." (Handelsblatt S. 1)

BREXIT - Die Chancen stünden gut, dass es am Ende doch noch einen Exit aus den Brexit geben, die Briten am Ende doch in der EU blieben, sagte Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). "Ich schätze die Wahrscheinlichkeit, dass der Brexit letztlich nicht vollzogen wird, auf ein Drittel", erklärte Hüther in Berlin. "Die Entscheidung, die Europäische Union zu verlassen, ging an allen Parlamenten vorbei." (Welt S. 9)

EZB - Sollte ein Land die Währungsunion verlassen, müsste es vorher seine Rechnungen bei der Notenbank begleichen, schreibt der EZB-Präsident Mario Draghi in einem Brief an zwei italienische Abgeordnete des Europäischen Parlaments. Allein Italien würde das mehr als 350 Milliarden Euro kosten. Es klingt so, als wolle Draghi den Adressaten eine Botschaft mitgeben: Ein Austritt aus dem Euro wird teuer. Richtig teuer. Also hört auf, damit herumzuspielen. (SZ S. 17)

BANKEN - Europas Banken werden international immer schwächer, wie BayernLB-Chef Johannes-Jörg Riegler sagt, der seit wenigen Wochen auch an der Spitze des Verbandes Öffentlicher Banken steht. "Wir brauchen sichere Banken, und Banken mache ich sicherer, indem ich sie mit ausreichend Eigenkapital versorge". Es sei aber ein Trugschluss, zu sagen, Banken würden sicherer, wenn sie mit möglichst viel Eigenkapital ausgestattet würden. "Für mich gilt das Gegenteil: Diese Banken verdienen dann ihre Eigenkapitalkosten nicht mehr und verlieren die Möglichkeit, neue Investoren zu finden. Also müssen die Banken höhere Risiken eingehen, um Geld zu verdienen. Am Ende hat man eher ein marodes und gefährliches System, kein sicheres". (SZ S. 18)

STROM - "Es gibt keinen Mangel an Strom, im Gegenteil", sagte Peter Reitz, Chef der Energiebörse EEX, in einem Interview. "Wenn Sie sich den Markt auf europäischer Ebene anschauen, haben wir derzeit ein Überangebot. Die bestehenden Kraftwerke laufen weiter, dazu kommen neue Wind- und Solarkraftwerke. Dadurch haben wir mehr Kapazität, als wir brauchen". (Handelsblatt S. 30)

January 24, 2017

