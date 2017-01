Der Trump-Trade kehrt sich um: Nachdem Investoren nach dem Wahlsieg von Donald Trump vor allem auf einen starken Dollar und Zykliker gesetzt hatten, haben Investoren zuletzt diese Trades aufgelöst und auf die entgegengesetzte Richtung gesetzt. Dabei rückt Australien und der Austral-Dollar in den Fokus der Investoren. Wie könnte es in dem Bereich in den nächsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...