The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.01.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.01.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0108785053 AEROP.DE PARIS SA 10-17 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1E8772 AAREAL BANK MTN.HPF.S102 BD00 BON EUR N

CA TH4A XFRA DE000A1R09H8 TIMELESS HOM ANL 13/20 BD00 BON EUR N

CA DAIQ XFRA DE000A1YC3F5 DAIMLER MTN 14/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DB7XNX5 DT.BANK MTN 12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0D9R9 DEKABANK DGZ IHS.S.7409 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J8N1 DZ BANK IS.A445 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HBE1MF6 COBA OPF E81927 NK BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1773 LB.HESS.-THR.IS.01B/2011 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2ACL4 UC-HVB MTI S.1579 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE0006608599 SPK KOELNBONN IS.402 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA US111320AJ64 BROADCOM 2034 BD01 BON USD N

CA XFRA US195325BJ38 COLOMBIA 06/17 BD01 BON USD N

CA XFRA US249575AN19 DEPFA ACS BK 2037 144A BD01 BON USD N

CA XFRA US413627BM19 CAESARS ENTMT OP 10/18 BD01 BON USD N

CA XFRA USU8275QAG56 SINCLAIR TELEV.16/26 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0210629522 TEL.FIN.05/17 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1009242931 COBA 14/17 NK S.317 BD01 BON NOK N

CA XFRA HK0000182953 VALUE SUCCESS INT. 14/17 BD02 BON CNY N

CA XFRA US59804VAD73 MIDSTATES PETRO 2021 BD02 BON USD N

CA XFRA USC2174EAG73 CASCADES 14/22 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS0441736625 EIB EUR.INV.BK 09/17 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1071368861 KAISA GRP HLDG 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1158684388 WORLD BK 15/17 MTN BD02 BON TRY N