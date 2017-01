London - Bernie Ecclestone ist nicht mehr Chef der Formel 1. Der 86-Jährige wurde am Montag von seinem Posten als Geschäftsführer abgesetzt. Nach fast vier Jahrzehnten an der Spitze der Motorsport-Königsklasse wurde der Brite Ecclestone vom US-Amerikaner Chase Carey abgelöst. Das teilte der neue Formel-1-Besitzer Liberty Media am späten Abend mit. Ecclestone wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt und soll dem neuen Vorstand künftig zur Seite stehen.

