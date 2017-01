Von Thomas Rossmann

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit einer wenig veränderten Tendenz zeigen sich die Kurse an den Börsen in Ostasien am Dienstag. Die Investoren beobachten weiterhin sehr aufmerksam die Entwicklungen in den ersten Tagen der Präsidentschaft von Donald Trump. So hat er wie bereits angekündigt den Ausstieg aus dem Transpazifischen Freihandelsabkommen TPP besiegelt. Er hatte TPP als "Arbeitsplatzvernichter" und als "potenzielle Katastrophe für unser Land" bezeichnet. Auch erneute protektionistische Töne aus Washington werden am Markt zur Kenntnis genommen. Allerdings sei vieles schon in den Kursen eingepreist, heißt es.

Die erneute Androhung von Strafzöllen belastet dagegen die Stimmung an den Aktienmärkten etwas. "Der US-Präsident möchte eine Wiederbelebung der Produktion in den USA und sieht einen starken Dollar als nicht vereinbar mit solch einem Szenario an", so Asien-Analyst Tim Condon von der ING. Während der Schanghai-Composite um 0,1 Prozent auf 3.140 Punkte zulegt, geht es für den Nikkei-225 es mit einem anhaltend starken Yen um 0,5 Prozent auf 18.792 Punkte nach unten. In Sydney, wo der Handel bereits beendet ist, erhöhte sich der S&P/ASX 200 um 0,7 Prozent.

Mit dem Ende von TPP dürften eine Reihe von Ländern näher an China heranrücken, erwartet ein Beobachter. "Wenn es notwendig wird, dass China eine Führungsrolle übernehmen muss, dann muss sich das Land dieser Verantwortung stellen", heißt es von Zhang Jun, Leiter des Ressorts internationale Beziehungen beim chinesischen Außenministerium.

Dollar neigt weiter zur Schwäche

Der Dollar steht weiter unter Abgabedruck. Zum Yen rutscht der Greenback unter die Marke von 113 Yen und geht aktuell mit 112,86 Yen um. Der Euro notiert bei 1,0757 Dollar und damit einen Tick über dem Niveau vom Vortag. Optimistisch für die US-Devise zeigen sich allerdings die Devisen-Analysten von Morgan Stanley. Von der Dollarschwäche im Umfeld der Amtseinführung des neuen Präsidenten sollten sich die Anleger nicht schrecken lassen, bemerken die Experten. Stattdessen verweisen sie auf die starke US-Konjunktur, die dazu führen werde, dass die US-Notenbank die Zinsen anheben werde. Die gegenwärtigen Korrekturbewegungen des Dollar böten daher neue Einstiegsgelegenheiten.

Der Goldpreis zeigt sich mit einem leichten Minus, nachdem der Preis für die Feinunze am Vortag auf den höchsten Stand seit November geklettert war. Der Goldpreis reduziert sich um 0,2 Prozent auf 1.217 Dollar.

Für die Ölpreise geht es leicht nach oben. Weiterhin steht die Entwicklung der globalen Ölförderung nach der beschlossenen Mengenbegrenzung der Opec im Fokus. "Die starke Zunahme der Förderstellen in den USA nimmt den Opec-Beschlüssen etwas den Glanz", heißt es von der ANZ in Australien. Am Freitag hatte Baker Hughes den stärksten Wochenzuwachs seit rund vier Jahren bekannt gegeben. Ein Barrel der US-Sorte WTI verteuert sich um 0,5 Prozent auf 52,99 Dollar. Für Brent geht es um 0,5 Prozent auf 55,51 Dollar nach oben.

Samsung überzeugt mit Zahlen

Überzeugende Zahlen verhelfen der Samsung-Aktie zu einem Plus von 0,3 Prozent. Samsung Electronics hat im vierten Quartal 2016 trotz der Probleme mit dem Rückruf von 3 Millionen Luxus-Smartphones des Modells Galaxy Note 7 operativ den höchsten Gewinn seit mehr als drei Jahren eingefahren. Der Rückruf des Galaxy Note 7 habe im vergangenen Jahr 5 Milliarden US-Dollar an Kosten und entgangenen Umsätzen gekostet, gestand Samsung ein. Separat teilte der Elektronikkonzern mit, für 9,3 Billionen Won eigene Aktien zurückkaufen zu wollen. Die Anteilsscheine sollen eingezogen werden.

Erneut abwärts geht es mit der Takata-Aktie, die weitere 6,2 Prozent verliert. Für die Titel ging es an den vergangenen sieben Handelstagen bereits um 58 Prozent abwärts. Weiter sorgen sich die Investoren, dass der Konzern kurz vor einem Insolvenzantrag stehen könnte. Takata hat wegen des Rückrufs fehlerhafter Airbags möglicherweise mehrere Milliarden US-Dollar zu zahlen.

Mit dem starken Yen stehen in Tokio erneut die Exportwerte unter Abgabedruck. Für Nissan geht es um 1,5 Prozent nach unten, Mazda Motor verlieren 2,7 Prozent und Sony geben um 0,6 Prozent nach. Aber auch die Finanzwerte bauen ihre Vortagesverluste weiter aus. Mitsubishi UFJ verlieren 2,7 Prozent und Dai-ichi Life verzeichnen ein Minus von 3,3 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.650,10 +0,70% -0,86% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 18.792,11 -0,52% -1,69% 07:00 Kospi (Seoul) 2.065,61 -0,35% +1,93% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.139,68 +0,09% +1,16% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 22.977,85 +0,35% +4,22% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.038,19 +0,42% +5,46% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.677,80 +0,39% +2,20% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8.58 Uhr % YTD EUR/USD 1,0757 -0,1% 1,0772 1,0744 +2,3% EUR/JPY 121,38 +0,1% 121,25 121,98 -1,3% EUR/GBP 0,8598 +0,0% 0,8594 0,8627 +0,9% GBP/USD 1,2511 -0,2% 1,2533 1,2458 +1,4% USD/JPY 112,86 +0,3% 112,56 113,50 -3,5% USD/KRW 1163,75 +0,1% 1162,92 1166,36 -3,6% USD/CNY 6,8547 +0,0% 6,8540 6,8573 -1,3% USD/CNH 6,8135 +0,0% 6,8118 6,8245 -2,3% USD/HKD 7,7579 +0,0% 7,7564 7,7575 +0,0% AUD/USD 0,7577 -0,3% 0,7601 0,7562 +5,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,99 52,75 +0,5% 0,24 -3,1% Brent/ICE 55,51 55,23 +0,5% 0,28 -2,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.216,56 1.218,53 -0,2% -1,97 +5,7% Silber (Spot) 17,17 17,23 -0,3% -0,06 +7,8% Platin (Spot) 983,60 983,00 +0,1% +0,60 +8,9% Kupfer-Future 2,65 2,65 +0,1% +0,00 +5,8% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2017 00:56 ET (05:56 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.