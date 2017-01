Medienmitteilung

DKSH übernimmt Medizintechnikdistributor in Kambodscha

DKSH, der führende Dienstleister für Marktexpansion mit Schwerpunkt Asien, übernimmt die Europ Continents Cambodia, einen bedeutenden Anbieter von Medizintechnik, In-Vitro-Diagnostik und Laborprodukten in Kambodscha. Als eines der wachstumsstärksten Unternehmen in Kambodscha festigt DKSH mit der Transaktion die Marktführerschaft im Bereich Healthcare und treibt die Konsolidierung der Branche der Marktexpansionsdienstleistungen in Asien weiter voran.

Zürich, Schweiz, 24. Januar 2017 - Europ Continents Cambodia wurde 1993 in Phnom Penh, Kambodscha gegründet und beschäftigt heute 90 Mitarbeiter. Das Unternehmen arbeitet profitabel und vertreibt Produkte namhafter internationaler Hersteller wie Philips, B. Braun, Horiba und Agilent. Europ Continents Cambodia übernimmt für seine Kunden die volle Bandbreite an Dienstleistungen - von Marketing und Vertrieb über Distribution und Logistik bis hin zum Kundendienst.

Europ Continents Cambodia wird sukzessive in die Strukturen von DKSH integriert. Das bestehende Führungsteam sowie die Mitarbeiter von Europ Continents Cambodia werden von DKSH übernommen. Zur Höhe des Kaufpreises haben beiden Parteien Stillschweigen vereinbart. Mit der unmittelbar wertsteigernden Akquisition des Healthcare-Dienstleisters Europ Continents Cambodia weitet DKSH die Marktführerschaft auf den Bereich Medizintechnik, In-Vitro-Diagnostik und Laborprodukte in Kambodscha aus und festigt ihre Stellung als führender asiatischer Healthcare-Anbieter.

DKSH ist seit über 60 Jahren in Kambodscha präsent und ist heute eines der grössten lokalen Unternehmen. In den vier Geschäftseinheiten Konsumgüter, Healthcare, Performance Materials und Technologie beschäftigt DKSH über 1,400 Spezialisten im ganzen Land. Dank des hoch leistungsfähigen Distributionsnetzwerks werden sämtliche Teile des Landes - auch die ländlichen Regionen - abgedeckt.

Dr. Jörg Wolle, CEO und Delegierter des Verwaltungsrats von DKSH, sagt: "Mit der Übernahme von Europ Continents Cambodia bauen wir unsere Marktführerschaft in Kambodscha aus. Das Land zählt zu den am schnellsten wachsenden Märkten in ganz Asien. Wir erweitern unser Portfolio an Medizintechnik und Laborprodukten und können unseren Kunden eine noch breitere Palette an Healthcare-Produkten und Dienstleistungen - alles aus einer Hand - anbieten. Damit unterstreichen wir auch unsere Überzeugung für die wirtschaftlich starke Zukunft dieser Region."

Jean Marc Beaujolin, Geschäftsführer von Europ Continents Holding, ergänzt: "Über die letzten 20 Jahre haben wir uns in Kambodscha als vertrauenswürdiger Partner internationaler Medizintechnikhersteller etabliert. Mit der Übernahme durch DKSH, dem führenden Unternehmen im Markt, eröffnen wir unseren Herstellern und Kunden noch mehr Wachstumsmöglichkeiten. DKSH wird weiter in unser Geschäft, unsere IT-Plattform und unsere fachliche Expertise investieren."

Über DKSH

DKSH ist das führende Unternehmen im Bereich Marktexpansionsdienstleistungen mit Schwerpunkt Asien. Wie der Begriff "Marktexpansionsdienstleistungen" sagt, ist DKSH ein Dienstleister, der anderen Unternehmen und Marken dabei hilft, in neue oder bereits existierende Märkte zu expandieren. DKSH, seit 2012 an der SIX Swiss Exchange kotiert, ist weltweit tätig und hat den Hauptsitz in Zürich. Mit 770 Niederlassungen in 36 Ländern - 740 davon in Asien - und 28,300 Mitarbeitern hat DKSH im Geschäftsjahr 2015 einen Nettoumsatz von CHF 10.1 Milliarden erwirtschaftet. DKSH wurde 1865 gegründet. Als Schweizer Unternehmen ist DKSH aufgrund der langen Firmentradition tief im asiatischen Raum verwurzelt.

DKSH Geschäftseinheit Healthcare ist der führende Partner für Pharma-, Consumer-Health- und Medizintechnikunternehmen, die in Asien expandieren möchten. Die massgeschneiderten Dienst-leistungen beinhalten Produktregistrierungen, regulatorische Dienstleistungen, Markteintrittsstudien, Import, Zollabfertigung, Marketing und Vertrieb bis hin zur kapillaren Distribution, Fakturierung und Inkasso. Die Geschäftseinheit Healthcare vertreibt Medikamente, nicht verschreibungspflichtige Arznei-mittel und medizinaltechnische Produkte. Mit 140 Standorten in 13 Ländern und rund 9,590 Spezialisten, bedient die Geschäftseinheit Healthcare mehr als 150,000 Kunden und erwirtschaftete 2015 einen Nettoumsatz von CHF 5.0 Milliarden.

