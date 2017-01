FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ABWARTEN - Nach dem schwachen Wochenbeginn zeichnet sich am Dienstag im Dax eine Stabilisierung ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,16 Prozent höher auf 11 564 Punkte. Der Dax pendelt seit seinem starken Jahresstart um die Marke von 11 600 Punkten. Im Fokus steht am Dienstag neben dem Bericht von SAP die Brexit-Entscheidung des höchsten britischen Gerichts. Beantwortet wird die Frage, ob das britische Parlament seine Zustimmung geben muss, bevor die Regierung die Erklärung für den Austritt aus der EU förmlich einreicht.

USA: - IM MINUS - Am US-Aktienmarkt haben Anleger am Montag mit leichter Verunsicherung auf erste "America-First"-Maßnahmen des neuen US-Präsidenten Donald Trump reagiert. Im Fokus standen eingeleitete Schritte in Richtung Protektionismus auf der einen Seite und angekündigte massive Steuersenkungen für US-Unternehmen auf der anderen. Die schwächelnden Ölpreise belasteten die Stimmung ebenfalls moderat.

ASIEN: - ZURÜCKHALTUNG - Auch in Asien blieben die Anleger am Dienstag in der Deckung. In Japan fielen die Kurse leicht angesichts eines stärkeren Yen, der den Export erschwert. Chinas Börsen lagen leicht im Plus.

DAX 11.545,75 -0,73% XDAX 11.565,01 -0,44% EuroSTOXX 50 3.273,04 -0,80% Stoxx50 2.992,81 -0,63% DJIA 19.799,85 -0,14% S&P 500 2.265,20 -0,27% NASDAQ 100 5.065,70 0,05% Nikkei 225 18.787,99 -0,5% (Schlussstand)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - STABIL - Der Bund-Future dürfte kaum verändert in den Handelstag starren und sich dann zwischen 162,40 und 163,70 bewegen, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank. Im Euroraum würden mit dem Schätzungen der Markit Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende und das Dienstleistungsgewerbe nicht ganz unwichtige Daten veröffentlicht. Zudem dürften die Blick in Richtung Großbritannien gehen wegen des Brexit-Urteils.

Bund-Future 163,20 0,42%

DEVISEN: - EURO ÜBER 1,07 DOLLAR - Der Euro hat seine Vortagesgewinne bis zum Dienstagmorgen verteidigen können. In der Nacht war er sogar mit 1,0772 US-Dollar auf ein neues Hoch seit dem 8. Dezember gestiegen. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0751 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0715 (Freitag: 1,0632) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9333 (0,9406) Euro.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,0751 0,07% USD/Yen 113,00 -0,13% Euro/Yen 121,49 -0,06%

ROHÖL - TEURER - Für die Ölpreise ist es am Dienstag wieder nach oben gegangen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 55,48 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 21 Cent auf 52,96 Dollar. Die Preise profitierten von einem schwächeren US-Dollar und Produktionskürzungen des Irak.

