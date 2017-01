Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Generali hat sich im Zuge einer Verteidigungsstrategie 3,01 Prozent der Stimmrechte bei Intesa Sanpaolo gesichert. Damit will Generali die italienische Bank davon abbringen, seinerseits ein großes Anteilspaket an Generali aufzubauen. Hintergrund ist ein Zeitungsbericht von La Stampa, wonach die Allianz gemeinsam mit Intesa Sanpaolo den italienischen Versicherungskonzern übernehmen könnte. Gemäß den italienischen Regularien und unter bestimmten Umständen, darf ein börsennotiertes Unternehmen in Italien nicht mehr als 3 Prozent der Stimmrechte an einem anderen Unternehmen halten, wenn letzteres seinerseits umgekehrt bereits mehr als 3 Prozent der Stimmrechte besitzt. Das bedeutet, dass wenn Intesa einen Anteil von über 3 Prozent an Generali erworben haben sollte, der über die 3-Prozent-Marke hinaus gehende Teil eingefroren würde. Außerdem müsste Intesa diesen Teil in den nächsten zwölf Monaten verkaufen. Intesa könnte dem aber aus dem Weg gehen, wenn die Bank einen Übernahmeangebot für mindestens 60 Prozent der Generali-Anteile macht. Der Generali-Kurs war am Montag in Mailand um 4 Prozent gestiegen, in der Sitze sogar um 7 Prozent.

08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1Q

12:00 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 3Q

12:00 US/Dupont & Co, Ergebnis 4Q

12:40 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 4Q

13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q

13:30 US/3M Co, Ergebnis 4Q

22:03 US/Alcoa Inc, Ergebnis 4Q

22:30 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q

22:30 AU/BHP Billiton Group plc, Produktionsbericht 1H

Diebold Nixdorf: 1,71 EUR

-FR 09:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,2 zuvor: 52,9 09:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,4 zuvor: 53,5 -DE 09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,6 zuvor: 54,3 09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,4 zuvor: 55,6 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,9 zuvor: 53,7 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,6 zuvor: 54,9 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 54,5 zuvor: 54,4 -US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,4 zuvor: 54,3 16:00 Verkauf bestehender Häuser Dezember PROGNOSE: -1,8% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm

10:00 NL/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2022 im Volumen von 2 Mrd bis 3 Mrd EUR

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.260,00 -0,09 Nikkei-225 18.787,99 -0,55 Schanghai-Composite 3.147,67 0,35 DAX 11.545,75 -0,73% DAX-Future 11.565,00 -0,43% XDAX 11.565,01 -0,44% MDAX 22.568,48 -0,34% TecDAX 1.830,38 -0,30% EuroStoxx50 3.273,04 -0,80% Stoxx50 2.992,81 -0,63% Dow-Jones 19.799,85 -0,14% S&P-500-Index 2.265,20 -0,27% Nasdaq-Comp. 5.552,94 -0,04% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,20% +69

Ausblick: Vorbörslich zeichnet sich eine wenig veränderte Eröffnungan den Börsen ab. Das Umfeld ist weiter geprägt von der Unsicherheit über die zukünftige Politik von US-Präsident Donald Trump. Dieser hat sein Wahlversprechen wahrgemacht und den Ausstieg der USA aus dem transpazifischen Handelsabkommen TPP besiegelt. Zugleich hat Trump angekündigt, dass das NAFTA-Freihandelsabkommen mit Kanada und Mexiko neu verhandelt wird. Gerade die protektionistischen Töne der neuen US-Administration sorgen für Stirnrunzeln in anderen Ländern und den Handelsräumen. Der Dollar hat zuletzt darunter gelitten. Neben Trump und Quartalszahlen von SAP stehen das Urteil des britischen und die Anhörung des italienischen Verfassungsgerichts im Blick.

Rückblick: Schwächer - Nach der stark protektionistisch gefärbten Antrittsrede von US-Präsident Donald Trump am Freitag war der Handel am Montag von Verunsicherung geprägt. Anleger setzten auf Sicherheit und kauften Anleihen und Gold, der Dollar reagierte mit Abgaben. Im Gegenzug wertete der Euro auf, was als belastend für europäische Aktien gewertet wurde. In Mailand gewannen Aktien des Versicherers Generali 3,9 Prozent. Die italienische Zeitung La Stampa hatte berichtet, Allianz und Intesa Sanpaolo könnten gemeinsam Generali übernehmen. Händler bezeichneten dies aber als unwahrscheinlich, vor allem aus kartellrechtlichen Gründen. Allianz verloren 1,1 Prozent und Intesa Sanpaolo 2,9 Prozent. Tui stiegen in London um 1,2 Prozent. Der Touristikkonzern habe von starken Buchungen auf dem deutschen Markt gesprochen, so Händler mit Verweis auf Aussagen in der Rheinischen Post.

Leichter - VW führten mit einem Plus von 3,1 Prozent den DAX an, nachdem Goldman Sachs die Aktien auf die "Pan European Conviction Buy List" genommen hatte. Ferner erhöhte JPM Deutsche Telekom auf "Übergewichten", der Kurs gab aber dennoch um 0,6 Prozent nach. Merck KGaA verloren 1,4 Prozent, weil sich das Unternehmen angeblich auf einer Konferenz in San Francisco verhalten zu den Absatzprognosen für zwei Medikamente geäußert haben soll. SAP verloren am Tag vor Bekanntgabe der Viertquartalszahlen 1,1 Prozent. Der SDAX legte gegen den Trend zu und markierte im Verlauf ein neues Allzeithoch. Händler verwiesen auf starke Gewinne von Puma (+5,5 Prozent) nach Hochstufungen durch JPM und Deutsche Bank. Daneben legten TLG Immobilien um 3,1 Prozent zu, nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr besser abgeschnitten hatte als geplant.

Manz profitierten stark von der Meldung über einen Großauftrag und eine Kooperation mit zwei chinesischen Unternehmen. Die Aktie wurde um rund 18 Prozent nach oben gesetzt. Gut kam der nachbörslich vom Sportwettenanbieter Bet-at-home mitgeteilte Gewinn an, der im Gesamtjahr höher als erwartet ausgefallen war. Die Aktie wurde 2 Prozent höher getaxt. SAP zogen am Abend vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen um 0,6 Prozent an, während sich Allianz um 0,3 Prozent verbesserten. Nachbörslich war bekannt geworden, dass sich der italienische Versicherer Generali gegen einen Einstieg wehrt. Hintergrund war ein Zeitungsbericht, wonach Allianz gemeinsam mit Intesa Sanpaolo Generali übernehmen könnte.

Kaum verändert - Die Anleger ließen sich nicht aus der Reserve locken. An den Märkten dominierte eine Mischung aus Enttäuschung und Verunsicherung, nachdem Trumps Antrittsrede am Freitag von protektionistischer Rhetorik geprägt gewesen war, Details zu den im Wahlkampf versprochenen Konjunkturmaßnahmen und Steuersenkungen aber vermissen ließ. In diesem Umfeld wurden sogenannte sichere Häfen wie Anleihen und Gold favorisiert. Für Zurückhaltung am Aktienmarkt sorgte auch, dass die US-Quartalsberichtssaison Fahrt aufnahm. Dabei werde das Augenmerk nicht nur den Umsätzen und Gewinnen gelten, sondern vor allem den Erwartungen an das eigene Geschäft unter der neuen Präsidentschaft, sagte Marktstratege Andrew Adams von Raymond James. Die Qualcomm-Aktie stürzte um weitere 12,7 Prozent ab, nachdem die Aktie schon im späten Handel am Freitag ins Trudeln gekommen war, weil Apple wegen der Lizenzpraktiken von Qualcomm Klage eingereicht hatte. Halliburton verloren 2,9 Prozent, nachdem der Ausrüster der Ölindustrie im vierten Quartal tiefer in die Verlustzone gerutscht war als erwartet. Bei McDonald's enttäuschte das Geschäft auf dem Heimatmarkt, die Aktie gab um 0,7 Prozent nach.

Am US-Anleihemarkt stiegen die Kurse kräftig, die Renditen sanken also. Die Zehnjahresrendite fiel von 2,47 am Freitag auf 2,40 Prozent. In Erwartung steigender Zinsen waren die Kurse am Anleihemarkt nach dem Wahlsieg Trumps kräftig gefallen. Nun kommt es auch hier zu einer Gegenbewegung, weil die Zweifel zunehmen, ob Trump seinen Worten auch Taten folgen lasse.

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.25 Uhr EUR/USD 1,0742 -0,3% 1,0772 1,0736 EUR/JPY 121,58 +0,3% 121,25 121,40 EUR/CHF 1,0726 -0,0% 1,0730 1,0727 GBP/EUR 1,1627 -0,0% 1,1636 1,1626 USD/JPY 113,18 +0,6% 112,56 113,04 GBP/USD 1,2489 -0,3% 1,2533 1,2484

Die Verunsicherung über den Kurs von Donald Trump machte auch vor dem Devisenmarkt nicht halt. Der Dollar gab auf breiter Front nach, sogar zum mexikanischen Peso. Der Euro hatte schon am Freitag knapp die Marke von 1,07 Dollar überwunden und kostete im späte US-Geschäft über 1,0740. Zur japanischen Währung sank der Greenback von über 115 auf rund 113. In den Wochen nach Trumps Wahlsieg hatte der Dollar noch stark zugelegt mit der Spekulation, dass Konjunkturprogramme und steigende Staatsausgaben das Zinsniveau nach oben treiben dürften.

