DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Generali hat sich im Zuge einer Verteidigungsstrategie 3,01 Prozent der Stimmrechte bei Intesa Sanpaolo gesichert. Damit will Generali die italienische Bank davon abbringen, seinerseits ein großes Anteilspaket an Generali aufzubauen. Hintergrund ist ein Zeitungsbericht von La Stampa, wonach die Allianz gemeinsam mit Intesa Sanpaolo den italienischen Versicherungskonzern übernehmen könnte. Gemäß den italienischen Regularien und unter bestimmten Umständen, darf ein börsennotiertes Unternehmen in Italien nicht mehr als 3 Prozent der Stimmrechte an einem anderen Unternehmen halten, wenn letzteres seinerseits umgekehrt bereits mehr als 3 Prozent der Stimmrechte besitzt. Das bedeutet, dass wenn Intesa einen Anteil von über 3 Prozent an Generali erworben haben sollte, der über die 3-Prozent-Marke hinaus gehende Teil eingefroren würde. Außerdem müsste Intesa diesen Teil in den nächsten zwölf Monaten verkaufen. Intesa könnte dem aber aus dem Weg gehen, wenn die Bank einen Übernahmeangebot für mindestens 60 Prozent der Generali-Anteile macht. Der Generali-Kurs war am Montag in Mailand um 4 Prozent gestiegen, in der Sitze sogar um 7 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1Q

12:00 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 3Q

12:00 US/Dupont & Co, Ergebnis 4Q

12:40 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 4Q

13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q

13:30 US/3M Co, Ergebnis 4Q

22:03 US/Alcoa Inc, Ergebnis 4Q

22:30 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q

22:30 AU/BHP Billiton Group plc, Produktionsbericht 1H

DIVIDENDENABSCHLAG

Diebold Nixdorf: 1,71 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 09:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,2 zuvor: 52,9 09:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,4 zuvor: 53,5 -DE 09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,6 zuvor: 54,3 09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,4 zuvor: 55,6 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,9 zuvor: 53,7 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,6 zuvor: 54,9 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 54,5 zuvor: 54,4 -US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,4 zuvor: 54,3 16:00 Verkauf bestehender Häuser Dezember PROGNOSE: -1,8% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:00 NL/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2022 im Volumen von 2 Mrd bis 3 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.260,00 -0,09 Nikkei-225 18.787,99 -0,55 Schanghai-Composite 3.147,67 0,35 DAX 11.545,75 -0,73% DAX-Future 11.565,00 -0,43% XDAX 11.565,01 -0,44% MDAX 22.568,48 -0,34% TecDAX 1.830,38 -0,30% EuroStoxx50 3.273,04 -0,80% Stoxx50 2.992,81 -0,63% Dow-Jones 19.799,85 -0,14% S&P-500-Index 2.265,20 -0,27% Nasdaq-Comp. 5.552,94 -0,04% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,20% +69

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Vorbörslich zeichnet sich eine wenig veränderte Eröffnungan den Börsen ab. Das Umfeld ist weiter geprägt von der Unsicherheit über die zukünftige Politik von US-Präsident Donald Trump. Dieser hat sein Wahlversprechen wahrgemacht und den Ausstieg der USA aus dem transpazifischen Handelsabkommen TPP besiegelt. Zugleich hat Trump angekündigt, dass das NAFTA-Freihandelsabkommen mit Kanada und Mexiko neu verhandelt wird. Gerade die protektionistischen Töne der neuen US-Administration sorgen für Stirnrunzeln in anderen Ländern und den Handelsräumen. Der Dollar hat zuletzt darunter gelitten. Neben Trump und Quartalszahlen von SAP stehen das Urteil des britischen und die Anhörung des italienischen Verfassungsgerichts im Blick.

Rückblick: Schwächer - Nach der stark protektionistisch gefärbten Antrittsrede von US-Präsident Donald Trump am Freitag war der Handel am Montag von Verunsicherung geprägt. Anleger setzten auf Sicherheit und kauften Anleihen und Gold, der Dollar reagierte mit Abgaben. Im Gegenzug wertete der Euro auf, was als belastend für europäische Aktien gewertet wurde. In Mailand gewannen Aktien des Versicherers Generali 3,9 Prozent. Die italienische Zeitung La Stampa hatte berichtet, Allianz und Intesa Sanpaolo könnten gemeinsam Generali übernehmen. Händler bezeichneten dies aber als unwahrscheinlich, vor allem aus kartellrechtlichen Gründen. Allianz verloren 1,1 Prozent und Intesa Sanpaolo 2,9 Prozent. Tui stiegen in London um 1,2 Prozent. Der Touristikkonzern habe von starken Buchungen auf dem deutschen Markt gesprochen, so Händler mit Verweis auf Aussagen in der Rheinischen Post.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - VW führten mit einem Plus von 3,1 Prozent den DAX an, nachdem Goldman Sachs die Aktien auf die "Pan European Conviction Buy List" genommen hatte. Ferner erhöhte JPM Deutsche Telekom auf "Übergewichten", der Kurs gab aber dennoch um 0,6 Prozent nach. Merck KGaA verloren 1,4 Prozent, weil sich das Unternehmen angeblich auf einer Konferenz in San Francisco verhalten zu den Absatzprognosen für zwei Medikamente geäußert haben soll. SAP verloren am Tag vor Bekanntgabe der Viertquartalszahlen 1,1 Prozent. Der SDAX legte gegen den Trend zu und markierte im Verlauf ein neues Allzeithoch. Händler verwiesen auf starke Gewinne von Puma (+5,5 Prozent) nach Hochstufungen durch JPM und Deutsche Bank. Daneben legten TLG Immobilien um 3,1 Prozent zu, nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr besser abgeschnitten hatte als geplant.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22.15 UHR) +0,2% auf 11.565 Punkte

Manz profitierten stark von der Meldung über einen Großauftrag und eine Kooperation mit zwei chinesischen Unternehmen. Die Aktie wurde um rund 18 Prozent nach oben gesetzt. Gut kam der nachbörslich vom Sportwettenanbieter Bet-at-home mitgeteilte Gewinn an, der im Gesamtjahr höher als erwartet ausgefallen war. Die Aktie wurde 2 Prozent höher getaxt. SAP zogen am Abend vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen um 0,6 Prozent an, während sich Allianz um 0,3 Prozent verbesserten. Nachbörslich war bekannt geworden, dass sich der italienische Versicherer Generali gegen einen Einstieg wehrt. Hintergrund war ein Zeitungsbericht, wonach Allianz gemeinsam mit Intesa Sanpaolo Generali übernehmen könnte.

USA / WALL STREET

Kaum verändert - Die Anleger ließen sich nicht aus der Reserve locken. An den Märkten dominierte eine Mischung aus Enttäuschung und Verunsicherung, nachdem Trumps Antrittsrede am Freitag von protektionistischer Rhetorik geprägt gewesen war, Details zu den im Wahlkampf versprochenen Konjunkturmaßnahmen und Steuersenkungen aber vermissen ließ. In diesem Umfeld wurden sogenannte sichere Häfen wie Anleihen und Gold favorisiert. Für Zurückhaltung am Aktienmarkt sorgte auch, dass die US-Quartalsberichtssaison Fahrt aufnahm. Dabei werde das Augenmerk nicht nur den Umsätzen und Gewinnen gelten, sondern vor allem den Erwartungen an das eigene Geschäft unter der neuen Präsidentschaft, sagte Marktstratege Andrew Adams von Raymond James. Die Qualcomm-Aktie stürzte um weitere 12,7 Prozent ab, nachdem die Aktie schon im späten Handel am Freitag ins Trudeln gekommen war, weil Apple wegen der Lizenzpraktiken von Qualcomm Klage eingereicht hatte. Halliburton verloren 2,9 Prozent, nachdem der Ausrüster der Ölindustrie im vierten Quartal tiefer in die Verlustzone gerutscht war als erwartet. Bei McDonald's enttäuschte das Geschäft auf dem Heimatmarkt, die Aktie gab um 0,7 Prozent nach.

Am US-Anleihemarkt stiegen die Kurse kräftig, die Renditen sanken also. Die Zehnjahresrendite fiel von 2,47 am Freitag auf 2,40 Prozent. In Erwartung steigender Zinsen waren die Kurse am Anleihemarkt nach dem Wahlsieg Trumps kräftig gefallen. Nun kommt es auch hier zu einer Gegenbewegung, weil die Zweifel zunehmen, ob Trump seinen Worten auch Taten folgen lasse.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.25 Uhr EUR/USD 1,0742 -0,3% 1,0772 1,0736 EUR/JPY 121,58 +0,3% 121,25 121,40 EUR/CHF 1,0726 -0,0% 1,0730 1,0727 GBP/EUR 1,1627 -0,0% 1,1636 1,1626 USD/JPY 113,18 +0,6% 112,56 113,04 GBP/USD 1,2489 -0,3% 1,2533 1,2484

Die Verunsicherung über den Kurs von Donald Trump machte auch vor dem Devisenmarkt nicht halt. Der Dollar gab auf breiter Front nach, sogar zum mexikanischen Peso. Der Euro hatte schon am Freitag knapp die Marke von 1,07 Dollar überwunden und kostete im späte US-Geschäft über 1,0740. Zur japanischen Währung sank der Greenback von über 115 auf rund 113. In den Wochen nach Trumps Wahlsieg hatte der Dollar noch stark zugelegt mit der Spekulation, dass Konjunkturprogramme und steigende Staatsausgaben das Zinsniveau nach oben treiben dürften.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 24, 2017 01:52 ET (06:52 GMT)

Der US-Dollar erholt sich am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft etwas, nachdem er zu einem Währungskorb auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Monaten gesunken war. Übergeordnet hat sich das Bild eines schwächelnden Grennbacks aber kaum verändert. "Wir glauben, dass US-Präsident Trump eine Renaissance des produzierenden Gewerbes anstrebt und ein steigender Dollar ist mit einer solchen Vorstellung nicht kompatibel", sagt Analyst Tim Condon von ING.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,03 52,75 +0,5% 0,28 -3,0% Brent/ICE 55,52 55,23 +0,5% 0,29 -2,2%

Am Ölmarkt zeigte sich kein klarer Trend. Auch mit Hilfe des schwächeren Dollar erholten sich die Preise im Tagesverlauf von ihren Tiefs, blieben aber unter den Ständen vom Freitag. Brentöl ermäßigte sich um 0,3 Prozent auf 55,33 Dollar, WTI um 0,8 Prozent auf 52,81. Zwar wächst unter den Akteuren am Ölmarkt die Zuversicht, dass die Opec ihre im November beschlossenen Fördermengenkürzungen in die Tat umsetzt, gleichzeitig mehren sich aber Hinweise, dass in den USA wieder mehr Öl gefördert wird. Für viele US-Produzenten lohnt sich die Förderung wieder, nachdem sich der Ölpreis von seinen Tiefs erholt hat und sich nunmehr relativ stabil in einer Spanne zwischen 50 und 60 Dollar bewegt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.214,69 1.218,53 -0,3% -3,85 +5,5% Silber (Spot) 17,14 17,23 -0,5% -0,09 +7,6% Platin (Spot) 981,30 983,00 -0,2% -1,70 +8,6% Kupfer-Future 2,65 2,65 +0,0% +0,00 +5,7%

Das vielen als sicherer Hafen geltende Gold legte um 0,4 Prozent zu auf zuletzt gut 1.215 Dollar. Es befindet sich damit auf dem höchsten Niveau seit November 2016. Ernüchterung über Trump und die Dollarschwäche stützten.

MELDUNGEN SEIT MONTAG, 17.30 UHR

FREIHANDELSABKOMMEN TPP

Die USA steigen aus dem Transpazifischen Freihandelsabkommen TPP aus. Der neue US-Präsident Donald Trump unterzeichnete ein entsprechendes Dekret. Er setzte damit eines seiner zentralen Wahlkampfversprechen um.

Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe befürwortet weiter den Freihandel und will auch den US-Präsidenten Donald Trump nach seiner Entscheidung zur Kündigung des Abkommens TPP davon überzeugen. Regierungssprecher Koichi Hagiuda erklärte, TPP ohne die Vereinigten Staaten sei "bedeutungslos" und Japan habe nicht im Sinn, das Abkommen ohne eine Teilnahme der USA zu überdenken.

Nach dem Ausstieg der USA aus TTP will Australien in die Bresche springen, um das Abkommen zu retten. Der australische Premierminister Malcolm Turnbull sagte, seine Regierung sei in "aktiven Diskussionen" mit den anderen TTP-Staaten, darunter Japan, Neuseeland und Singapur.

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Richmond, Jeffrey Lacker, plädiert weiter für eine Zinserhöhung. Die US-Notenbank stehe aktuell vor dem Risiko, mit ihrer Zinspolitik der wirtschaftlichen Entwicklung hinterherzulaufen, sagte Lacker. Er sagte nicht, wieviel Erhöhungen er für richtig halte.

AUSSENPOLITIK USA

Nach den jüngsten Irritationen in den transatlantischen Beziehungen hat der neue US-Verteidigungsminister James Mattis die Bedeutung der Nato hervorgehoben.

Der neue US-Präsident Donald Trump steht nach Angaben seines Sprechers möglichen gemeinsamen Militäreinsätzen mit Russland gegen die Terrormiliz IS in Syrien offen gegenüber.

Die neue US-Regierung will sich den territorialen Ambitionen Chinas im Südchinesischen Meer entgegenstellen. "Wir werden dafür sorgen, dass wir internationale Gewässer vor der Übernahme durch ein Land verteidigen", sagte Präsidentensprecher Sean Spicer.

GRIECHENLANDKRISE

Die Euro-Länder haben endgültig grünes Licht für begrenzte Schuldenerleichterungen für Griechenland gegeben. Die Führungsgremien des Euro-Rettungsfonds ESM und seines Vorläufers EFSF hätten entsprechende Entscheidungen getroffen, teilten die Organisationen mit. Dabei geht es unter anderem um die Verringerung der Risiken durch Zinssteigerungen in den kommenden Jahrzehnten und eine Verlängerung der Laufzeiten von Teilen der griechischen Schulden.

DEUTSCHE TELEKOM

hat Anleihen im Volumen von insgesamt 3,5 Milliarden Euro platziert und damit die Milliarden-Kreditzusage für die US-Tochter abgesichert.

SAP

4. Quartal 2016 2015 Prognose Umsatzerlöse 6.724 6.343 6.702 Erlöse Cloud & Software 5.761 5.378 5.713 Softwarelizenzen 2.117 2.149 2.118 Erlöse CSS (2) 827 632 840 Operatives Ergebnis 2.371 2.282 2.379 Ergebnis nach Steuern und Dritten 1.818 1.670 1.658 Ergebnis je Aktie 1,52 1,40 1,41 Dividende 2016 -- 1,15 1,24

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie, Dividende und Kursziel in Euro

- Das Unternehmen bilanziert nach IFRS, berichtet aber auch Non-IFRS. Die vorliegenden Schätzungen sind auf Basis von Non-IFRS.

(1) Cloud & Software

(2) Cloud-Subskriptionen und -Support

Der Softwarehersteller hat nach einem guten vierten Quartal und Gesamtjahr 2016 seine Prognosen für das laufende Jahr und die mittelfristigen Ziele für 2020 erhöht.

BET-AT-HOME

hat nach einem starken Schlussquartal im vergangenen Jahr einen deutlich höheren Gewinn erzielt als erwartet. Das EBITDA liegt nach vorläufigen Zahlen bei etwa 33 Millionen Euro, nachdem 30 Millionen in Aussicht gestellt worden waren.

MANZ

gründet mit der chinesischen Electric Group und der Shenhua Group ein Forschungs-Gemeinschaftsunternehmen, das die Forschungsgesellschaft CIGS Technology GmbH von Manz für 50 Millionen Euro erwirbt. Im Gegenzug wird die Manz AG für 25 Millionen Euro mit 15 Prozent Anteilseignerin des Gemeinschaftsunternehmens. Zudem haben die Vertragspartner Aufträge in Höhe von 263 Millionen Euro bei Manz platziert.

BOSCH/MALE

Die beiden Automobilzulieferer Bosch und Mahle wollen das gemeinsame Turboladergeschäft verkaufen.

BAT

S&P hat das Rating auf BBB+ von A- gesenkt und dies mit der Übernahme des restlichen Anteils an Reynolds American begründet.

PHILIPS

Der Technologiekonzern ist im vierten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt und hat dabei besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Die Niederländer verdienten im Schlussquartal 640 Millionen Euro, nachdem sie vor Jahresfrist noch 39 Millionen Euro verloren hatten. Analysten hatten dem Konzern lediglich 517 Millionen Euro zugetraut. Der Umsatz legte auf vergleichbarer Basis um 3 Prozent auf zu.

AETNA/HUMANA

Ein US-Bundesgericht hat die geplante Fusion der beiden Krankenversicherungen Aetna und Humana wegen kartellrechtlicher Bedenken blockiert.

DOW/DUPONT

Die Europäische Kommission lässt sich länger Zeit für ihre Kartellprüfung der geplanten Fusion von Dow Chemical und Dupont.

FORMEL 1

Bei der Formel-1 geht eine Ära zuende. Nach mehr als vier Jahrzehnten steht künftig nicht mehr Bernie Ecclestone an der Spitze der Rennserie, sondern Chase Carey.

SAMSUNG ELECTRONICS

hat im vierten Quartal 2016 trotz der Probleme mit dem Rückruf von 3 Millionen Smartphones operativ den höchsten Gewinn seit mehr als drei Jahren eingefahren.

YAHOO

Das Internetunternehmen hat mit seine Viertquartalszahlen sowohl beim Umsatz wie beim Gewinn die Analystenerwartungen übertroffen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2017 01:52 ET (06:52 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.