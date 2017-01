"Özgürüz" ist ein neues Online-Medium. Es richtet sich an Leser in Deutschland und in der Türkei, auf Deutsch und auf Türkisch. Mit von der Partie ist Can Dündar, der frühere "Cumhuriyet"-Chefredakteur.

Das zweisprachige Online-Medium "Özgürüz" ist gestartet. Für das Projekt mit Texten auf Deutsch und Türkisch arbeitet das gemeinnützige Recherchezentrum Correctiv mit den türkischen Journalisten Can Dündar und Hayko Bagdat zusammen. "Özgürüz" heißt übersetzt "Wir sind frei". Das Online-Medium soll nach Angaben der Initiatoren unter anderem über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und über Korruption in der Türkei berichten. "Wir wollen die Menschen in der Türkei informieren und die Menschen in Deutschland über die Verhältnisse aufklären."

Das vergangene Jahr sei für ihn das schlimmste überhaupt gewesen, sagte Dündar, Ex-Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet", ...

