Medienmitteilung Geschäftsergebnis für das Jahr 2016 Union Bancaire Privée erzielt soliden Reingewinn von CHF 176,4 Millionen Genf, 24. Januar 2017 Union Bancaire Privée, UBP SA ("UBP") kündigt eine kräftige Steigerung des Gewinns vor Sondereinflüssen ( Betriebsergebnis ) um 26,3 Prozent an. Der Reingewinn von CHF 176,4 Millionen belegt die deutlich verbesserte Rentabilität der Bank, deren Kosten-Ertrags-Verhältnis nun 67,9 Prozent erreicht (verglichen mit 69,3 Prozent Ende 2015).

Die verwalteten Kundengelder belaufen sich auf CHF 118,3 Milliarden, was verglichen mit dem Wert Ende 2015 (CHF 110 Milliarden) einem Anstieg von 7,6 Prozent entspricht. Kräftiges Wachstum Der Ertrag aus der Geschäftstätigkeit legte 24,7 Prozent auf CHF 934,6 Millionen zu, verglichen mit dem Vorjahreswert von CHF 749.7 Millionen. Dieser markante Zuwachs war in erster Linie auf den höheren Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft zurückzuführen, der mit dem expandierenden Geschäft, insbesondere in Asien, sowie mit dem robusten Wachstum in der EMEA-Region einherging. Die Betriebskosten fielen infolge der Beendigung der Integration von Coutts International mit CHF 634,7 Millionen um 22,2 Prozent höher aus. Das Betriebsergebnis nahm von CHF 152 Millionen Ende 2015 auf CHF 191.9 Millionen Ende 2016 zu. Dieser deutliche Anstieg beweist die ungebrochene Fähigkeit der Bank, sich den Entwicklungen in der Finanzindustrie anzupassen und gleichzeitig eine strikte Kostenkontrolle aufrecht zu erhalten. Das lässt sich auch am Kosten-Ertrags-Verhältnis von 67,9 Prozent gegenüber 69,3 Prozent Ende 2015 ablesen. Der Reingewinn beläuft sich auf CHF 176,4 Millionen. Per 31. Dezember 2016 lagen die verwalteten Kundengelder bei CHF 118,3 Milliarden. Dies dank einer Zunahme um 7,6 Prozent bzw. CHF 8,3 Milliarden gegenüber dem vorangehenden Geschäftsjahr (CHF 110 Milliarden Ende 2015). Grund dafür sind vor allem steigende Kundenvermögen in Asien, eine wichtige Wachstumsregion sowohl im privaten als auch im institutionellen Geschäft, sowie Nettozuflüsse institutioneller Kunden in Höhe von CHF 1 Milliarde. Diese erfreulichen Entwicklungen kompensieren die aufgrund von Steuerregularisierungsmassnahmen in Europa und Lateinamerika erfolgten Abflüsse sowie die im Anschluss an die Integration der Kunden von Coutts International vorgenommenen Anpassungen. Guy de Picciotto, CEO von UBP: "Unsere auf externes Wachstum fokussierte Strategie, die wir seit vier Jahren verfolgen, und die bedeutenden Investitionen in unsere Sparte Asset Management zeitigen nun erste Resultate. Wir sind heute in unseren Zielmärkten gut positioniert. Unsere Flexibilität und unsere Befähigung, den Kunden vor Ort massgeschneiderte Produkte anzubieten, sind zentrale Erfolgsfaktoren." Umsichtige Bilanzführung Die guten auf Gruppenebene verzeichneten Resultate brachten eine Steigerung unserer Eigenmittelabstützung mit sich und ermöglichen es, die Auswirkungen aus der Übernahme von Coutts International in Asien aufzuwiegen. Folglich bleibt die Kernkapitalquote (Tier 1) mit 24,3 Prozent stabil und liegt damit weit über den Anforderungen von Basel III und FINMA. Die umsichtige Bilanzführung widerspiegelt sich auch in unserer Mindestliquiditätsquote von 262,1 Prozent, die den von Basel III und der FINMA vorgeschriebenen Mindestsatz bei einer Bilanzsumme von CHF 30,8 Milliarden per Ende 2016 um mehr als 2,6 Mal übertrifft. Die UBP gehört nach wie vor zu den bestkapitalisierten Banken in ihrer Geschäftssparte und verfügt somit über die erforderlichen Mittel zur Entwicklung ihrer Geschäfte für private und institutionelle Kunden. Für weitere Auskünfte Bernard Schuster Maude Hug

Head of Group Communications (Mediensprecher) Group Media & PR Manager

Tel. +41 58 819 24 70, E-Mail bernard.schuster@ubp.ch (mailto:bernard.schuster@ubp.ch) Tel. +41 58 819 75 27, E-Mail maude.hug@ubp.ch (mailto:maude.hug@ubp.ch) Über Union Bancaire Privée (UBP)

Die Union Bancaire Privée (UBP) mit Hauptsitz in Genf ist eine der führenden und mit einer Eigenmittelausstattung (Tier 1) von 24,3 Prozent per Ende 2016 eine der bestkapitalisierten Privatbanken der Schweiz. Die UBP Gruppe mit Hauptsitz in Genf beschäftigt 1'665 Mitarbeitende in 24 Zweigstellen. Sie verwaltet die Vermögen privater und institutioneller Kunden, die sich per 31. Dezember 2016 auf CHF 118,3 Milliarden beliefen.

www.ubp.com (http://www.ubp.com/)



KENNZAHLEN DER UBP GRUPPE PER 31. DeZember 2016

(UNGEPRÜFTE zAHLEN) 31.12.2016 31.12.2015 Variation Konzernerfolgsrechnung (in CHF Mio.) Erfolg aus dem Zinsengeschäft 255,6 156,4 63,4% Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft 576,2 503,2 14,5% Erfolg aus dem Handelsgeschäft und Finanzanlagen

zum Fair Value 95,8 77,0 24,4% Anderer ordentlicher Ertrag 7,0 13,1 (46,9%) Total Ertrag 934,6 749,7 24,7% Personalaufwand (467,9) (385,1) 21,5% Anderer Geschäftsaufwand (166,8) (134,4) 24,1% Total Geschäftsaufwand (634,7) (519,6) 22,2% Wertberichtigungen auf Beteiligungen und Rückstellungen auf

Sachanlagen und immaterielle Werte (97,9) (73,1) 33,9% Veränderung Rückstellungen und andere Wertberichtigungen,

Verlust (10,1) (5,1) 98,2% Betriebsergebnis vor Rückstellungen

und anderem ausserordentlichem Aufwand/Ertrag 191,9 152,0 26,3% Reingewinn 176,4 25,2 599,7% Kundenvermögen (in CHF Mrd.) 118,3 109,9 7,6% Konzernbilanzsumme (in CHF Mrd.) 30,8 25,2 22,2% Eigenmittel (in CHF Mio.) 2'095 1'868 12,2% Ratios (in %) Kosten-Ertrags-Verhältnis 67,9% 69,3% Kernkapitalquote (Tier 1) 24,3% 24,4% Mindestliquiditätsquote 262,1% 261,3% Mitarbeiterbestand 1'665 1'450 14.8%

