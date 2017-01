Hannover - Die Renditen der Benchmarkanleihen zogen in den vergangenen Tagen wieder an: Die Verzinsung zehnjähriger Bundesanleihen sprang über die Marke von 0,40%, die der US-Treasuries zeitweise über 2,50%, so die Analysten der Nord LB.Nach den politischen Highlights der vergangenen Woche - der Vortrag Theresa Mays zum Brexit und die Vereidigung Donald Trumps zum US-Präsidenten - dürfe nun wieder auf fundamentale Daten geachtet werden. Mit der Bekanntgabe diverser Stimmungsindikatoren aus der Eurozone und dem BIP-Wachstum der USA für das 4. Quartal könnten neue Kursimpulse gegeben werden. Insgesamt rechnen die Analysten der Nord LB mit baldigen realistischeren Einschätzungen der Marktteilnehmer bezüglich der Chancen und Risiken der neuen Regierungen in Großbritannien und den USA, was die Renditen wieder etwas drücken sollte. (23.01.2017/alc/a/a)

