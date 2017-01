Die Aktie des Augenoptik-Spezialisten Fielmann mit Sitz in Hamburg befindet sich seit der Bodenbildung um 58,00/60,00 Euro in einer Aufwärtsbewegung. Zuletzt kam die Aktie in einer normalen Korrektur etwas zurück. Am Vortag sackte die Aktie zunächst bis 63,25 Euro ab, konnte sich in Folge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...