Der Sportartikelhersteller Puma hatte schon am 10. November die Quartalszahlen gemeldet und konnte beim Umsatz und Gewinn deutlich zulegen. Die Fußball-EM und Olympia hatten im Jahr 2016 für gute Umsätze gesorgt. Es gab seither zwar leichte Kursgewinne, aber der große Kurssprung blieb zunächst aus. Am Montag zeigten sich die Anleger in Kauflaune und brachten Puma auf ein neues 5-Jahreshoch. Die Chartsignale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...