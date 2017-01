Es ist eine außergewöhnlich massive Widerstandszone, in der die Charthürden in dichter Folge auf die Euro-Bullen warten. Kein Wunder also, dass ein erster Versuch, in diese bei 1,0722 US-Dollar beginnende und bis zum Kreuzwiderstand aus 200-Tage-Linie und Mai-Abwärtstrendlinie bei 1,1030 US-Dollar reichende Zone vorzudringen, in der Vorwoche abgewiesen wurde.

