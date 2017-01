Darf die britische Regierung unter Premierministerin Theresa May den Austrittsprozess aus der EU allein anstoßen? Oder muss das Parlament zustimmen? Der Oberste Gerichtshof in London entscheidet am Dienstag darüber.

Spätestens Ende März will Theresa May den Brexit-Prozess starten. Am liebsten würde die britische Premierministerin das direkt tun, ohne das Parlament. Ob sie das darf, darüber entscheidet an diesem Dienstag nun der Oberste Gerichtshof in London. Alle elf Richter sind in das Urteil eingebunden, bei dem es zunächst um die Entscheidung eines vorgeordneten Gerichts vom November geht. Der High Court hatte darin dem Parlament Mitsprache zugebilligt und erklärt, dass vor dem Brexit-Verfahren ein Parlamentsvotum nötig ist.

Dagegen legte die Regierung jedoch Berufung ein. Sie argumentiert mit einem Hoheitsrecht aus dem Mittelalter, nach dem Regierungen die Handhabe über internationale Abkommen zufällt, ohne dass das Parlament zustimmen muss. Gerade in England mit seiner seit jeher behaupteten Parlamentstradition eckt das an.

Im Kern berührt das Gerichtsurteil die Frage nach der Teilung der Gewalten. Weil keine geschriebene Verfassung existiert, sondern das Verfassungsrecht sich aus einer Fülle von Gesetzen und Urteilen ableitet, ist diese aber umso schwerer zu beantworten. Auf den Brexit-Kurs an ...

