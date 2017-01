Bei seiner ersten Pressekonferenz im Weißen Haus muss sich Sean Spicer für seinen bizarren Auftritt vom Wochenende verteidigen. Trumps Sprecher gelobt, die Journalisten nicht anzulügen. Und stellt neue Regeln auf.

Breitschultrig steht er da, wie ein Offensivverteidiger beim Football. Sean Spicer wirkt kurz nervös, er versucht es mit einem Witz über sich selbst. Es wirkt bemüht. Die erste reguläre Pressekonferenz von Donald Trumps Sprecher steht unter besonderer Beobachtung, nachdem der 45-Jährige am Samstag einen bizarren Auftritt hingelegt hatte, bei dem er in weniger als sechs Minuten fünf Mal log.

Die Aufmerksamkeit ist gewaltig, bis in den Flur vor den Presseraum drängen sich die Journalisten am Montag. Spicer wirkt professioneller als am Samstag, als er in aggressivem Ton und schnellem Tempo ein vorbereitetes Statement vortrug, die Journalisten beschimpfte und keine Fragen zuließ. Als er davon sprach, dass Trump das größte Publikum angezogen, das jemals Zeuge einer Vereidigung war - sowohl vor Ort, als auch rund um den Globus.

Der große Schlagabtausch bleibt am Montagmittag erst einmal aus. Es vergehen mehr als zwanzig Minuten, bevor Spicer sich dem heiklen Thema stellen muss. Ob er die Absicht habe, von dem Podium aus immer die Wahrheit zu sagen, will ein Reporter schließlich von ihm wissen. Der 45-Jährige versichert, dass er immer ehrlich sein wolle. "Unsere Absicht ist es, Sie nie anzulügen", sagt er und fügt hinzu: "Manchmal werden wir die Fakten unterschiedlich interpretieren."

Spicer räumt ein, dass er am Samstag falsche Zahlen über die U-Bahnfahrten am Tag der Amtseinführung vorgelegt habe. Das Organisationskomitee habe ihm diese bereitgestellt, er habe ...

