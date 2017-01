FMW-Redaktion

Da tritt ein neuer US-Präsident an, der mit allen Konventionen brechen will, der alles anders machen will - und was passiert an den Aktienmärkten? Im Grunde: nichts. Das Seitwärtsgeschiebe hält unverändert an, aber wenn man nach Asien blickt, zeigen sich doch einige Grundtendenzen, so etwa in Japan. Dort fallen insbesondere Exportwerte wie Autos, nachdem Trump gestern den Ausstieg der USA aus dem Freihandelsabkommen TPP veranlaßt hat. Dazu in Tokio auch Banken schwach - ebenso wie die US-Banken gestern.

Shanghai Composite +0,18% CSI300 +0,01% ChiNext -1,36% Nikkei -0,53%

Das könnte also jetzt das Muster werden, das die Märkte spielen: alles, was exportlastig ist und vor allem in die USA exportiert, dürfte von den Märkten nun eher gemieden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...